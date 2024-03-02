المجلس القومى للمراة يقيم معرض رسومات كتب الأطفال بالإسماعيلية

عقدت مكتبه مصر العامة معرض رسومات كتب الأطفال، والذي تنظمة مجموعة الفيشجراد v4( سلوفاكيا -بولندا -جمهورية التشيك -المجر)



وذلك بحضور ممثلي بيت العائلة المصرية والعلاقات الخارجية بالمحافظة، الشباب والرياضة، المجلس القومي للمرأة بحضور لبنى ذكى مقررة فرع الاسماعيليه، التطوير والتجميل، وحدة تكافؤ الفرص، ومستشار رئيس جامعة قناة السويس للدراسات الأفروأسيوية.



وتضمن البرنامج الثقافي معرضًا لرسومات كتب الأطفال، والذي تنظمه مجموعة الفيشجراد v4( سلوفاكيا -بولندا -جمهورية التشيك -المجر) .



وبدأت الجولة بفقرة للفنون الشعبية لفرقة الأطفال، ثم تفقد السكرتير المساعد وسفيرة سلوفاكيا معرض المشغولات اليدوية للسيدات والذي ضم تشكيلة متميزة من "الشنط، الملابس، بعض المشغولات اليدوية"، كما تفقدا معرض الزهور نظمه جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة داخل مكتبة مصر العامة، تلا ذلك استعراض لطلبة الكشافة.



وفي كلمتها التي ألقتها، وجهت سفيرة سلوفاكيا الشكر للواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على حفاوة الاستقبال، وتقدمت بالشكر أيضًا لفريق عمل المكتبة على تنظيم الحفل وكرم الضيافة.



وألقى السكرتير المساعد للمحافظة كلمة نيابة عن محافظ الإسماعيلية، رحب فيها بالضيوف وجميع الحاضرين، ودعا الجميع للاهتمام بالقراءة، موجهًا الشكر للحضور من ممثلي المجتمع الإسماعيلي.



واكدت أستاذة امل رجب مديرة مكتبه مصر العامه وعضو المجلس القومى للمراة فرع الاسماعيليه على أن البرنامج تضمن تقديم بعض الماكولات المصريه والتى تشكل احد الثقافات الهامة للشعوب مشيرة إلى أن سفيرة سلوفاكيا أبدعت إعجابها بها.