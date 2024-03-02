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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وفاء عامر: مشاركتي في “جودر” و"حق عر" طبطبة (فيديو)

جودر
جودر

تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل “جودر" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، مشددة على أنه لم تظهر في البرومو التشويقي بشكل كبير لأنها انضممت للمسلسل متأخرة.

تفاصيل مسلسل جودر

ووصفت وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة”، المذاع على قناة “دي إم سي”، مشاركتها في “جودر” و"حق عر" بـ “الطبطبة”، معربة عن سعادتها بالمشاركة في العملين.

وشددت على أن مسلسل جودر سيعيد أشياء كثيرة كنا مفتقدينها، متابعًا: “جودر سيجعلنا نسير على نهج عالمي بشكل محترم للغاية وما شاهدته يعكس ذلك وأعول عليه كثيرا في الصورة والتكوينات والعلاقات بين الأشخاص والقيم التي يحملها هذا المسلسل”، مؤكدًا أن المسلسل جرى تصويره في أماكن كثيرة بمصر.

وأوضحت أن 75% من المسلسل جرى تصويره في مصر، منوهة بأنها فخورة بعمل عظيم مثل “ألف ليلة وليلة”، مشددة على أنها تقدم دور والدة “جودر” والذي يقدم دوره الفنان ياسر جلال.

وأطلقت قناة ON البرومو التشويقي لمسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني المقبل 2024.


تضمن البرومو العديد من اللقطات التي تعكس أجواء مسلسل "جودر" الخيالية، سواء الأزياء الغريبة والمكياج المختلف، أو الكائنات الأسطورية، والتداخل بين عالم الإنس والجن، واستخدام الطلاسم السحرية، ومشاهد الكنوز القديمة والاستعراضات الراقصة والقصور الضخمة.

 

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