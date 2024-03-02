إزالة فورية لحالتى تعدى بمجلس قروى السلامية بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال قنا، من شن حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ حالتين إزالة فورية بزمام قروى اولاد نجم بهجورة، وذلك فى إطار التعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفاً لقانون .

قال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن الإزالة التى تمت بزمام الوحدة المحلية لقرية السلامية هى عبارة عن سور من البلوك الأبيض والاسمنت بارتفاع 2متر و مساحة 12سهم تقريبا، والذى يعد ضمن التعدى بالبناء المخالف للقانون على الارض الزراعية بقرية النجاحية التابعة لزمام قروى السلامية .

مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

و شدد أنور على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملة تمت بحضور منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية، وتمت الازالة بسواعد موظفى الوحدة القروية .