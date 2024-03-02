طيران إسرائيل يلقي المساعدات جوًا وجنوده على الأرض تنفذ مجزرة في رفح.. شاهد

في الوقت الذي نفذت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة منذ دقائق، استهدف عشرات النازحين قرب المستشفى الإماراتي غرب رفح، وأسفر عنه عدد كبير من القتلى والمصابين، ألقت الطائرات الأمريكية والإسرائيلية في ذات الوقت بالمساعدات جوًا على غرار المساعدات التي ألقتها مصر والأردن وعدد من الدول العربية.

وقالت مصادر فلسطينية، منذ قليل، إن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي ينفذان عمليات إنزال مساعدات في رفح وخانيونس.

ونشر عدد من رواد منصة أكس، مقاطع فيديو لطائرات حربية تلقي بالمساعدات جوًا.

وقال رامي عبده مؤسس ورئيس مرصد الأورومتوسطي عبر حسابه على أكس: الجيشان الأمريكي والإسرائيلي ينفذان عمليات إنزال مساعدات في رفح وخانبونس.

ونشرت مواقع عبرية مقطع فيديو يظهر فيه الطائرات وهي تلقي بالمساعدات جوا على الأراضي الفلسطينية.

דיווח: ארה"ב החלה בהנחתת סיוע הומניטרי לרצועה מאוויר באמצעות שלושה מטוסים מסוג C-130. כל אחד מהמטוסים הצניח 22 חבילות סיוע, סך הכול 66 יחידות. המשלוח כלל מזון בלבד, ללא מים או תרופות@ShirazTikva pic.twitter.com/Rk5kVFdHk8 — כאן חדשות (@kann_news) March 2, 2024

كما أعلنت المصادر الفلسطينية، إن قصفًا إسرائيليًا وقع منذ قليل استهدف نازحين قرب المستشفى الإماراتي غرب رفح، أسفر عنه شهداء وجرحى .

وأعلنت مواقع فلسطينية، أن القصف أسفر عنه 10 شهداء على الأقل وعشرات الجرحى نتيجة استهداف غارة حربية إسرائيلية خيمة النازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.