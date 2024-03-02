السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة الإسلامية تقصف مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخين

بوابة الوفد الإلكترونية

 أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.

 وقال الإعلام العبري: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي في "هار دوف" (مزارع شبعا اللبنانية المحتلة).

 كما أعلن حزب الله اللبناني، في بيانٍ له، عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

 وقال حزب الله، في بيانه، اليوم السبت، إن عناصره "قصفوا أمس الجمعة 7 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدفوا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، ‌‏مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي كانت تستعد للتموضع في مستوطنة معيان باروخ بمسيّرة هجومية انقضاضية، واستهدفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم، وقوة إسرائيلية في محيط موقع المنارة، وقصفوا مواقع البغدادي، و‌‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة".

 ولفت البيان إلى أنه "أسقط ‌‏في القطاع الغربي من جنوب لبنان مسيرة مُحلّقة للجيش الإسرائيلي في وادي العزية، فيما تم قصف مرابض ‏في قاعدة خربة ماعر بصاروخي فلق وتحقيق إصابة مباشرة". مشيرًا إلى مقتل عنصر من مقاتلي الحزب في جنوب لبنان.

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