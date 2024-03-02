بتروجيت يحافظ على صدارة المجموعة وتعادل المحلة مع السكة بدوري المحترفين

نجح فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد، في مواصلة انتصاراته بالفوز على فريق القناة بقيادة أحمد العجوز، بهدف دون مقابل، ليصبح رصيد بتروجت 53 نقطة، وتوقف رصيد القناة عند 28 نقطة، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية مجموعة الصعود بدوري المحترفين، حيث أقيمت 5 مباريات.

وانتهت مباراة السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد، مع غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبدالملك، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد السكة إلى 36 نقطة، وغزل المحلة إلى 43 نقطة.

حيث تعادل فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي، ووادي دجلة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش، إيجابياً بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد الحرس إلى 42 نقطة، ودجلة إلى 43 نقطة

وحقق فريق طنطا بقيادة عمرو أنور، فوزًا كبيرًا على راية بقيادة محمد حليم، بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيد طنطا إلى 35 نقطة، وتوقف رصيد راية عند 32 نقطة.

وفاز فريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح على نظيره بروكسي بقيادة محمد حامد، ليرتفع رصيد لافيينا إلى 40 نقطة، وتجمد رصيد بروكسي عند 32 نقطة.

مباريات الجولة القادمة بمجموعة الصعود بدوري المحترفين:

بروكسي × طنطا

وادي دجلة × لافيينا

السكة الحديد × حرس الحدود

راية × القناة

غزل المحلة × بتروجيت

ترتيب مجموعة الصعود بعد انتهاء مواجهات الجولة الرابعة:

1- بتروجت برصيد 53 نقطة.

2- وادي دجلة برصيد 43 نقطة.

3- غزل المحلة برصيد 43 نقطة.

4- حرس الحدود برصيد 42 نقطة.

5- لافيينا برصيد 40 نقطة.

6- السكة الحديد برصيد 36 نقطة.

7- طنطا برصيد 35 نقطة.

8- راية برصيد 32 نقطة.

9- بروكسي برصيد 32 نقطة.

10- القناة برصيد 28 نقطة.