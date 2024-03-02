عملية أمنية بالمناطق الحدودية شمال إيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

شنت الشرطة الإيطالية، مؤخرًا، عملية أمنية واسعة النطاق في الدوائر الشمالية للدولة الأوروبية، لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وتمت العملية بتنسيق من دائرة العمليات المركزية، في مقاطعات أوستا، بولزانو، كومو، كونيو، إمبيريا، غوريزيا، تورينو، تريستا وأوديني، لمكافحة ظاهرة مساعدة وتشجيع الهجرة غير الشرعية في ما يسمى بمناطق العبور الرجعية.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، تجري عمليات البحث والتفتيش ضد الأفراد والمؤسسات التجارية والقواعد اللوجستية الموجودة في الأماكن أو نقاط الالتقاء التي يرتادها عادة مواطنون أجانب متهمون بارتكاب الجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية الجريمة واسعة النطاق، وانتشار الجريمة، مع إيلاء اهتمام خاص لما يسمى بالمناطق الحدودية.

يتم تنفيذ الأنشطة من قبل خدمة العمليات المركزية والفرق المتنقلة الإقليمية بدعم من أقسام التحقيق في دائرة العمليات المركزية وإدارات منع الجريمة وبعض وحدات المروحيات.