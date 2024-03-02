إتمام 95 % بأعمال ترفيق منطقة كلاحين قفط الصناعية جنوب قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن أعمال ترفيق منطقة كلاحين قفط الصناعية، جنوب قنا، بلغت نسبة إنجاز البنية التحتية التي تضم مياه الشرب والصرف، والكهرباء، والإتصالات، والغاز الطبيعي، بلغت 95 %.

وأضاف المحافظ، أن أعمال ترفيق المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية، التي تشمل الأسوار ورصف الطرق بلغت نسبة 35%.

وتابع المحافظ، اليوم السبت، أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

متابعة المحافظ

وبيّن المحافظ، أن مشروع ترفيق المنطقة الصناعية بقفط يأتى ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة ٥٥٦ مليون جنية كمرحلة أولى.

ونوه أن اعمال التنفيذ تتم وفقا للجداول الزمنية المحددة، ومن ثم ساهم ذلك في جذب عدد كبير من المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو بنجع حمادي، في ظل تخصيص نحو ٣ مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية بمحافظة قنا.

رافق المحافظ، النائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، والنائب أشرف أبوالفضل، والنائب محمد الجبلاو عضوا مجلس النواب، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، ومحمود سلوم مدير عام المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، وياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فقط، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الإستثمار والمناطق الصناعية.