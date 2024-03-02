يستضيف فريق تشيلسي نظيره برينتفورد، مساء اليوم السبت، على ملعب ” جي تك كوميونتي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وبرينتفورد اليوم بالدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة مباراة تشيلسي وبرينتفورد اليوم بالدوري الإنجليزي في الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة “مصر”، في الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية ” مكة المكرمة”

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2 بصوت المعلق ” أحمد البلوشي “.

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما يأتي برينتفورد في المركز الـ16 برصيد 25 نقطة.

تشكيل تشيلسي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: بين تشيلويل - كويلويل - أكسيل ديساسي - مالي جوستو

خط الوسط: موسيس كاسيديو - كونور جالاجير - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: رحيم سترلينج – نيكولاس جاكسون - كول بالمر