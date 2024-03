طلاب الشرقية يفوزون بمشروعين في معرض العلوم والهندسة 2024 isef بأمريكا

3/2/2024 11:26:09 AM

لحصول عدد من الطلاب بتعليم الشرقية، على المراكز الأولى والثانية والثالثة على مستوى الجمهورية في ختام المعرض الجمهوري للعلوم والهندسة isef 2024 المقام بالمدينة التعليمية، هنأ المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، كل من: الطالب محمد أشرف فوزي بالصف الثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية، لفوز مشروعه في مجال العلوم الطبية التحويلية وتمثليه مصر ضمن المشروعات المشاركة في معرض ISEF 2024 المقام بولاية لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ وكيل الوزارة أيضا الطالبان محمد وليد محمد، وأنس محمد محمد بالصف الثالث الثانوي بمدرسه المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية، لفوزهما بمشروعهما في مجال العلوم الطبية الحيوية والصحة، وتمثلهما مصر ضمن المشروعات المشاركة في معرض ISEF 2024، المقام بولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما هنأ وكيل أول الوزارة كل من:

الطالبتان: تقي محمد السيد

مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «الصف الثاني الثانوي»، وصفاء هاني محمد

بـ «الصف الثاني الثانوي» بمدرسة الصوفية الثانوية بأولاد صقر،لفوزهما بالمركز الاول جمهوري في مجال العلوم الطبية الحيويو والصحة وعنوان المشروع «Inno Eyes» واستخدام عدسة الاينو لتشخيص أمراض العيون.

وشملت التهنئة: الطالب نور الدين شعبان عبدالعزيز فرحانه

بالصف الثالث الثانوي

مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال التكنولوجيا الهندسية لإحصائيات والديناميكيات عن مشروع النقل الأخضر «تقليل استهلاك الطاقة وتسخير طاقة الرياح في المركبات»، والطالبان معاذ محمد صابر صلاح، ومحمد هاني سيد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة مدرس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية، لفوزهما بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مجال هندسة بيئية عن مشروع تحويل النفايات إلى هيدروجين «إنتاج الهيدروجين وتخزينه بشكل مستدام باستخدام نفايات حشوات الألومنيوم والأطر المعدنية العضوية» (MOFs).

وكذلك لحصول الطالبة ندي حسين محمود عسكر

بالصف الثاني الثانوي

بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات لفوزها بالمركز الثاني جمهوري في مجال العلوم السلوكية والاجتماعية عن مشروع «بدون تكلفة وبدون حجم هنوفر حياة مميزة للمكفوفين في كل مجالات حياتهم من خلال موبايل ابليكشن»

Bright Vision (we give them hope to make a Life).

وهنأ الطالبة ميرنا هيثم وجيه محمود بالصف الثاني بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية، لفوزها بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مجال هندسة بيئية عن مشروع الضوضاء المفيدة وكيفية استهلاكها «Useful noise».

وأكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول الوزارة، أن المشاركة في هذا المعرض يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومية بتنمية قدرات النشء، وتشجيعهم على استيعاب واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية حول الإبداعات والابتكارات فى مجال الهندسة والعلوم والتكنولوجيا، لنشر استخدام المهارات المختلفة لدى أبنائنا الطلاب، مع استكشاف قدراتهم وإمكانياتهم من خلال ممارسة الإبداع والابتكار، والذين نجحوا فى اكتساب المهارات السريعة للتعلم، وأيضاً المعارف والعلوم لينعكس بدوره على مستقبلهم ومستقبل مصر لتكون فى طليعة الأمم.