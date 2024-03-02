السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

واشنطن: تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بغزة

ماثيو ميلر
ماثيو ميلر

 

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن هناك تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وقال ميلر - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت إن إدارة الرئيس جو بايدن، تحاول التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة للسماح بإخراج الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية.. موضحا أن ما يدعم تفاؤل الرئيس بايدن، هو الخطوط العريضة للاتفاق الذي وضعته الإدارة الأمريكية خلال المفاوضات المستمرة.

 

وقد شهد الكونجرس الأمريكي - خلال الساعات الماضية - لقاء لمجموعة من النواب الديمقراطيين، انتهى إلى المطالبة بالضغط على جميع الأطراف المعنية لإنهاء الحرب في غزة، والتأكيد على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة أكثر من أي وقت مضى.

 

وفي سياق متصل قالت الصحة الفلسطينية، إننا استقبلنا وفدا من منظمة الصحة العالمية في مجمع الشفاء الطبي للاطلاع على الواقع الصحي الكارثي، مضيفا أن وفد الصحة العالمية التقى عددا من جرحى مجزرة شارع الرشيد، وناقشنا الاحتياجات الطبية الطارئة للمستشفيات والمراكز الصحية شمال غزة. 

 

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