السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

معجزة إلهية.. إنقاذ أسرة فلسطينية بعد قضائهم 9 أيام تحت الأنقاض

انقاذ عائلة من تحت
انقاذ عائلة من تحت الانقاض

نجح فريق الدفاع المدني الفلسطيني خلال الساعات الماضية في إنقاذ عائلة فلسطينية  تدعى "عائلة نعيم" بالخروج من تحت الأنقاض بعد 9 أيام، في حي الزيتون جنوب غزة، فيما يُوصف بـ"بالمعجزة الإلهية" بكل المقاييس.

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واستطاع فريق الدفاع المدني إنقاذ الطفل أحمد نعيم البالغ عمره 10 أعوام، وأربعة من أفراد أسرته، بعدما دمرت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزلهم في ضوء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
واستخدم فريق الدفاع المدني أدوات بدائية لانقاذهم، وانتهت الملحمة البطولية بإنقاذهم جميعًا، ولكن أصبحت أجسادهم هياكل عظمية بعدما بقوا بدون غذاء أو شراب لـ9 أيام تحت الأنقاض، الذي استهدفته طائرات الاحتلال بالصواريخ.
يذكر أنه في 20 فبراير الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في حي الزيتون وسط نزوح مئات العائلات الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي، حيث تم قصف منزل هذه الأسرة المنكوبة، ومنازل أخرى مما أدى إلى استشهاد عشرات المدنيين وإصابة آخرين.

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