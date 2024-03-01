البحوث الفلكية تعلن موعد رؤية هلال شهر رمضان المبارك

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر رمضان المبارك سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الأحد الموافق 29 من شعبان 1445، و 10 مارس 2024 وهو يوم الرؤية، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية.

وقال القاضي، أن الهلال الجديد سيبقى بعد غروب شمس ذلك اليوم في مكة المكرمة لمدة 12 دقيقة وفي القاهرة لمدة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات الجمهورية سيبقى الهلال الجديد لمدة تتراوح ما بين 13 لـ 15 دقيقة.

وتابع: أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح ما بين 4 لـ 22 دقيقة.

وأكد أنه بذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم للعام الهجري 1445 فلكيًا يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024.