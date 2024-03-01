كولر يعيد إنجاز مانويل جوزيه مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أعاد السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إنجازاً غائباً منذ عهد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء.

وقاد كولر الأهلي للتأهل عبر مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية بدون تلقي أي هزيمة عقب الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-0 مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة في ختام المجموعة الرابعة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصعد خلالها الأهلي من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال بدون هزيمة منذ نسخة 2008.

وصعد الأهلي وقتها مع مانويل جوزيه بدون أي هزيمة ولم يكرر هذا الإنجاز منذ 16 عاماً.

وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بعد فوزه على حساب يانج أفريكانز بهدف سجله حسين الشحات.