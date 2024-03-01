الإسماعيلي يضم التركي زفير جوندز لدعم فريق تنس الطاولة

تعاقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مع التركي زفير جوندز لدعم فريق تنس الطاولة بالنادي.

وأعرب إبراهيم عباس، المشرف العام على الأنشطة الرياضية بالنادي، عن سعادته بضم اللاعب لصفوف الفريق.

وقال عباس في تصريحات : "حرصنا على دعم صفوف فريق تنس الطاولة بلاعب يمتلك إمكانيات مميزة من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "أتوجه بالشكر لمجلس إدارة النادي على حرصه لدعم صفوف الفرق المختلفة بأبرز اللاعبين لتحقيق النتائج المرجوة".

وأتم: "الإسماعيلي يسير بخطى ثابتة لاستعادة أمجاده مجددا خاصة في ظل سعي الجميع داخل النادي لتحقيق طموحات الجماهير".