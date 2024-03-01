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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يضم التركي زفير جوندز لدعم فريق تنس الطاولة

بوابة الوفد الإلكترونية

تعاقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مع التركي زفير جوندز لدعم فريق تنس الطاولة بالنادي.
وأعرب  إبراهيم عباس، المشرف العام على الأنشطة الرياضية بالنادي، عن سعادته بضم اللاعب لصفوف الفريق.
وقال عباس في تصريحات : "حرصنا على دعم صفوف فريق تنس الطاولة بلاعب يمتلك إمكانيات مميزة من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة".
وتابع: "أتوجه بالشكر لمجلس إدارة النادي على حرصه لدعم صفوف الفرق المختلفة بأبرز اللاعبين لتحقيق النتائج المرجوة".
وأتم: "الإسماعيلي يسير بخطى ثابتة لاستعادة أمجاده مجددا خاصة في ظل سعي الجميع داخل النادي لتحقيق طموحات الجماهير".

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