الإسماعيلي ٢٠٠٩ يفوز على الأهلي في دوري الجمهورية
فاز فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي مواليد 2009 على الأهلي بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية في إطار مواجهات دوري الجمهورية .
أحرز هدف الإسماعيلي عبد الرحمن المصري في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول
بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من
حراسة المرمى: مؤمن محمود
خط الدفاع : عبده محمد و حسن عاطف و أنس عبد الواحد و محمد سامح
خط الوسط: علي حسني ( مهند أحمد) و عمر عبد المقصود( عبد الرحمن عبدالله) و مهند مجدي و محمد سالم و عبد الرحمن المصري ( عبد الرحمن أحمد)
خط الهجوم: محمد مصطفى(عبد الرحمن فتحي )
بدأ الإسماعيلي بداية قوية و سيطر على وسط الملعب و سدد أكثر من كرة على المرمي ونجح عبد الرحمن المصري لاعب الفريق في إحراز هدف مبكر في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول بعد عرضية متقنة من علي حسني و واصل الإسماعيلي هجومه و سدد أكثر من كرة على المرمى و لكن دون جدوى و نجح مدافعو الدراويش في التعامل مع هجمات الخصم لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف مقابل لاشيء
و في الشوط الثاني تراجع الأداء و تبادل الفريقين الكرة في وسط الملعب و نجح الإسماعيلي في الحفاظ على شباكه نظيفة لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي بهدف مقابل لاشيء
شهد اللقاء حضور شوقي عوض و محمد جمال عضوا مجلس إدارة النادي الإسماعيلي و محمود جابر مدير قطاع الناشئين و أشرف خضر المدير الفني للقطاع و محمد يوسف نجم الأهلي السابق و نائب المدير الفني لإتحاد الكرة و المشرف العام على المنتخبات الوطنية
يقود الفريق جهاز مكون من
نور مكي مدير فني و علاء عاطف مدرب عام و أحمد النجار مدرب حراس مرمى و محمد فوزي مدرب أحمال و محمد عادل أخصائي علاج طبيعي و سامي بوشكاش إداري