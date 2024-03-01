رئيس جامعة الأقصر يشهد انطلاق برنامج القيادات الجامعية بمدينة الغردقة

شهد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات انطلاق برنامج القيادات الجامعية، الذي تنظمه هيئة فولبرايت، بمدينة الغردقة، بمشاركة قيادات التعليم العالي بالمحافظات المختلفة.

أوضح رئيس الجامعة أن برنامج القيادات الجامعية بالغردقة، يناقش عدد من الموضوعات التي من شأنها تسهم في رفع كفاءة التعليم الجامعي، كريادة الأعمال، وتحفيز الابتكار؛ ودعم فكرة إنشاء حاضنات الأعمال.

وأكد الدكتور حمدي حسين أن جامعة الأقصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات؛ التي تعزز تطوير التعليم العالي؛ في إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ورؤية الدولة وفقًا للجمهورية الجديدة.