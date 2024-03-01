أماني التونسي: سعيدة بعرض وبقينا اتنين في رمضان 2024

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل وبقينا اتنين، عن موعد عرض العمل بعد عدة تأجيلات، حيث مقرر أن يعرض يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل عبر شاشة cbc، وتصدر النجم شريف منير والفنانة رانيا يوسف البوستر المبدئي للمسلسل.

وقالت مؤلفة العمل السيناريست أماني التونسي في تصريحات صحفية، أنها سعيدة بعرض مسلسل وبقينا اتنين في موسم دراما رمضان المقبل، كما أنه يحمل عدة مفاجآت كثيرة للجمهور من خلال الأحداث المليئة بالتشويق والاثاره.



وتابعت أماني التونسي حديثها قائلة: "مسلسل وبقينا اتنين بشتغل وبفكر فيه من رمضان اللي فات وكان مقرر عرضه بعد رمضان ومع ظروف كتير تأجل عرضه لأكثر من مره الى أن فجأة هيتعرض في النص التاني من رمضان ودي منافسة شرسة جدا".



وأضافت "التونسي"، :"الحمد لله على كل حال وأتمنى لكل الناس اللي تعبت فيه من فريق للكتابة والإنتاج والإخراج أنها تجني تعبها وأتمنى للمسلسل حظ وتوفيق في وسط تنافس صعب جدا في موسم مزدحم وسعيدة بالتعاون مع المخرج الخلوق طارق رفعت".



تفاصيل مسلسل وبقينا اتنين

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه.



مسلسل وبقينا اتنين، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.