الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التضامن الاجتماعي

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 23 فبراير إلى 29 فبراير 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 23 فبراير:



- البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينفذ ١٦ تدريبًا بالتعاون مع برنامج "أسرة" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمحافظات سوهاج – أسيوط - الشرقية - الفيوم بإجمالي ٤٤٨ متدربا ويستكمل تدريباته داخل الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة على مستوى الجمهورية.



- بالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والتموين والأوقاف.. توزيع 18 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى 9 محافظات.



السبت 24 فبراير :



- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يدرب دفعة جديدة من الفتيات المتعافيات من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة.



- بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم.. مؤسسة صناع الخير ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية تفتتحان توسعات وخطوط إنتاج جديدة بمركز استدامة الحرف اليدوية والتراثية بقرية دار السلام مركز يوسف الصديق بهدف مضاعفة فرص العمل للسيدات المعيلات.



الأحد 25 فبراير:



- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الندوة السنوية للمؤسسة الروتارية تحت عنوان "دور المجتمع المدني في السلام والتنمية" وتصرح بأن مصر على مدار تاريخها هي دولة السلام والداعية الأهم إليه، تبحث عن السلام والأمن بالتوجهات والأفعال.



- صندوق مكافحة الإدمان وجامعة الأزهر يطلقان ماراثون رياضي تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية الطلاب من الوقوع في براثن الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي.



- وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تعقد بالإسكندرية اللقاء التعريفي لمنظومة الكفالة على المستوى الوطني.. واللقاء يستعرض أهمية منظومة الرعاية البديلة والتحول نحو الرعاية الأسرية بدلا من المؤسسية.



الاثنين 26 فبراير:



- وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح دار رعاية الفتيات لجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة بمنطقة مصر القديمة عقب أعمال رفع كفاءتها وتؤكد أن التنمية العادلة لن تتحقق إلا بتكافؤ الفرص والاستثمار في البشر دون تمييز.



- نشاط مكثف لوحدات التضامن بالجامعات وتكريم الفائقين بجامعتي حلوان ومدينة السادات.. وتفتتح معارض للسلع الغذائية والمفروشات بعدد من الجامعات.



الثلاثاء 27 فبراير:



- جهود مكثفة للهلال الأحمر المصري بالشراكة مع نظيره الفلسطيني لإنشاء وتسكين مخيم الإيواء رقم 2 بخان يونس ضمن استجابة الهلال الأحمر المصري للأحداث بقطاع غزة.. وتنظيم أنشطة ترفيهية للأطفال لتحسين الحالة النفسية.



- وفد سعودي يزور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للاطلاع على تجربة الصندوق في خفض الطلب على المخدرات والاستفادة منها.. ومدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض آليات تنفيذ أكبر برنامج وقائي في المدارس والجامعات لرفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي المواد المخدرة.



- التضامن الاجتماعي توقع عقد إسناد لإدارة مشروع مركز الكفالة الوطني بمحافظة الإسماعيلية لمؤسسة الوداد الخيرية.



الأربعاء 28 فبراير:



- فخامة السيد رئيس الجمهورية يشهد احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة



- بنك ناصر الاجتماعي يشارك في الدورة الـ 66 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية والقباج تصرح بأن البنك حريص على دعم ومساندة مشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة وإتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر



- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية لتبادل الخبرات والتعاون لتنفيذ المشروعات البحثية في المجالات المشتركة بين الجهتين تعزيزا لسبل التعاون والتبادل المعرفي



- برنامج وعي للتنمية المجتمعية ينفذ 7 دورات تدريبية بمحافظتي المنيا والأقصر حول منهج برنامج وعي للتنمية المجتمعية وجمع البيانات الخاصة باستكمال مرصد وعي باستهداف 250 رائدة اجتماعية



الخميس 29 فبراير



- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك بجلسات اليوم الرابع للحوار الوطني محور الحوار الاقتصادي تحت عنوان "تمكين المواطن المصري" وتستعرض برامج الحماية الاجتماعية وآليات تكافؤ الفرص ودور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية



- السفير البريطاني في مصر يتابع مشروعات التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ويتفقد وحدة الطود الاجتماعية بمحافظة الأقصر.. ويلتقي مستفيدي برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" بالمحافظة



- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يستعرض نتائج دراسة "التمويل متناهي الصغر في مصر: الأثر الاجتماعي والاقتصادي" بملتقى "تكامل كيانات التمويل المصرفي مع مؤسسات تمويل MSMES"



- حملة هنوصلك تواصل فعاليتها على مستوى المحافظات وبالتنسيق مع مكاتب التاهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصرى وتنفذ 1217 حملة على مستوى القرى والمراكز والمحافظات باستهداف 23 محافظة وبمشاركة 194 مكتب تاهيل متنقل وباستهداف 907 قرية على مستوي الجمهوية



