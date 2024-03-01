تعرف على أصغر هدافي ليفربول تاريخيًا

بعد نجاح ثنائي أكاديمية ليفربول لويس كوماس و جايدن دانس في تسجيل أهداف لفريق ليفربول في مباراة ساوثهامبتون ضمن مباريات كاس الأتحاد الأنجليزي دخل الثنائي تاريخ نادي ليفربول بعدما دخلا قائمة أصغر عشرة لاعبين سجلوا أهداف لفريق قلعة الانفيلد في المباريات الرسمية.

وكانت العديد من وسائل الإعلام الانجليزية قد اشادت بالمدير الفني الألماني يورجن كلوب الذي دفع بلاعبين شباب من أكاديمية ليفربول في المباريات الرسمية وهو ما يعني امتلاك ليفربول إلى العديد من المواهب الشابة ومستقبل جيد حتى لو غادر يورجن كلوب مقعد المدير الفني اعتبارا من بداية الموسم المقبل.

وضمت قائمة الاعبين الاقل عمرا ونجحوا في تسجيل أهداف لفريق ليفربول في المباريات الرسمية:

١ - بن ووديبرن ( ١٧ سنة و ٤٤ يوما )

٢ - كايد جوردان ( ١٧ سنة و ٩٤ يوما )

٣ - مايكل أوين ( ١٧ سنة و ١٤٢ يوما )

٤ - جوردان روسيتر ( ١٧ سنة و ١٨٠ يوما )

٥ - كي جانا - هوفر ( ١٧ سنة و ٢٤٧ يوما )

٦ - رحيم سترلينج ( ١٧ سنة و ٣٤٢ يوما )

٧ - جايدن دانس ( ١٨ سنة و ٤٢ يوما )

٨ - جيمي ميليا ( ١٨ سنة و ٤٦ يوما )

٩ - ستيفن ميلتيتش ( ١٨ سنة و ٦٤ يوما )

١٠ - لويس كوماس ( ١٨ سنة و ١٥٨ يوما )