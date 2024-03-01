المملكة المتحدة ستدفع ما لا يقل عن 470 مليون دولار لرواندا مقابل اتفاق لجوء

ستتلقى رواندا، ما لا يقل عن 470 مليون دولار من المملكة المتحدة كجزء من خطة نقل طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى هناك.

وكشف مكتب التدقيق الوطني التابع للحكومة البريطانية، يوم الجمعة، أنه سيتم دفع ما يصل إلى 190 ألف دولار لكل شخص يتم إرساله إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا على مدى خمس سنوات.

ويأتي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد أن دعا النواب إلى مزيد من الشفافية بشأن تكلفة المخطط، لكن المبالغ تعرضت لانتقادات من حزب العمال الذي وصفها بأنها "فضيحة وطنية".

في يناير ، أشار الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى أن جهود المملكة المتحدة لإدخال صفقة لجوء مع بلاده تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها بعد أن أدت انتقادات الخطة إلى احتجاجات ودعاوى قضائية وأحكام أوقفتها. ووصف حكم للمحكمة العليا في نوفمبر تشرين الثاني الخطة بأنها "غير قانونية".

وقع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي ووزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا معاهدة جديدة في كيغالي برواندا في ديسمبر.

وبموجب الاتفاق الذي تبلغ مدته خمس سنوات، ستتمكن المملكة المتحدة من إرسال الأفراد الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني إلى رواندا لطلب اللجوء هناك.

وقعت بريطانيا ورواندا الصفقة لأول مرة في أبريل 2022.

قالت هيئة مراقبة حقوقية برلمانية، يوم الاثنين، إن خطة الحكومة البريطانية لإرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا "تتعارض بشكل أساسي" مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، حيث عاد مشروع القانون المثير للجدل للمناقشة في مجلس اللوردات.

يدقق مجلس الشيوخ غير المنتخب في البرلمان في مشروع قانون يهدف إلى التغلب على حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن خطة رواندا غير قانونية.

وأضافت المحكمة في نوفمبر تشرين الثاني إن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا ليست دولة آمنة للمهاجرين.

ينص مشروع قانون سلامة رواندا على أن البلاد آمنة، ويجعل من الصعب على المهاجرين الطعن في الترحيل، ويسمح للحكومة البريطانية بتجاهل الأوامر القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى منع عمليات الترحيل.

وقالت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان، التي تضم أعضاء من كل من الحكومة وأحزاب المعارضة، في تقرير إن مشروع القانون "يدعو علنا إلى إمكانية انتهاك المملكة المتحدة للقانون الدولي" ويسمح للمسؤولين البريطانيين "بالتصرف بطريقة لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان".

وقالت جوانا شيري، المشرعة عن الحزب الوطني الاسكتلندي، التي ترأس اللجنة، إن مشروع القانون "يخاطر بإلحاق ضرر لا يوصف بسمعة المملكة المتحدة كمؤيد لحقوق الإنسان".

وأشارت : "يهدف مشروع القانون هذا إلى إزالة الضمانات الحيوية ضد الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق الأساسي في الوصول إلى المحكمة". العداء لحقوق الإنسان هو في جوهره ولا يمكن لأي تعديلات أن تنقذه".

وأوضحت وزارة الداخلية إن خطة رواندا هي حل "جريء ومبتكر" ل "تحد عالمي كبير".

وتابعت في بيان "من الواضح أن رواندا بلد آمن يهتم بشدة بدعم اللاجئين". وتستضيف أكثر من 135,000 طالب لجوء وتقف على أهبة الاستعداد لنقل الناس ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم".

وبموجب هذه السياسة، فإن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية ستتم معالجة طلباتهم في رواندا، ويبقون هناك بشكل دائم. وتعد هذه الخطة أساسية لتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك "بوقف القوارب" التي تجلب المهاجرين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة، ويجادل سوناك بأن ترحيل طالبي اللجوء غير المصرح لهم سيردع الناس عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر ويكسر نموذج أعمال عصابات تهريب البشر.

وتصف جماعات حقوق الإنسان الخطة بأنها غير إنسانية وغير قابلة للتطبيق، ولم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا بعد.

وردا على حكم المحكمة العليا، وقعت بريطانيا ورواندا معاهدة تتعهدان فيها بتعزيز حماية المهاجرين. وتقول حكومة سوناك المحافظة إن المعاهدة تسمح لها بتمرير قانون يعلن رواندا وجهة آمنة.

ووافق مجلس العموم على مشروع القانون الشهر الماضي، على الرغم من أن 60 عضوا من حزب المحافظين الحاكم في سوناك تمردوا لجعل التشريع أكثر صرامة.

يتم الآن التدقيق فيه من قبل اللوردات ، الذين يريد الكثير منهم هزيمة مشروع القانون أو تخفيفه. على عكس مجلس العموم ، لا يشغل المحافظون الحاكمون أغلبية المقاعد في اللوردات.

في نهاية المطاف، يمكن لمجلس الشيوخ تأخير وتعديل التشريعات ولكن لا يمكنه نقض مجلس العموم المنتخب.