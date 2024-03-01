إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم، تم نقل المصابين إلى مستشفى التامين الصحي بالفيوم ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم اخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم بورود اخطار من شرطة النجدة يفيد تلقيها بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - اسيوط الغربي ب، عند مدخل مدينة دمو فى نطاق محافظة الفيوم ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص بسب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في الطريق وتسبب في إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة وتم نقل المصابين إلى مستشفى التامين الصحي لتلقي العلاج اللازم.تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق أصيب 9 اشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي، بإتجاه أسيوط في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 9 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.