رانيا يوسف وشريف منير يتصدران البوستر الرسمي لمسلسل وبقينا اتنين

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل وبقينا اتنين، بطولة رانيا يوسف، شريف منير، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

يعرض مسلسل وبقينا اتنين ضمن موسم دراما رمضان 2024، في النصف الثاني من الشهر الكريم حصريا عبر قنوات "cbc" و "cbc دراما" ومنصة WATCH IT.

مسلسل وبقينا اتنين

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بإبنتهما.

أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

مسلسل وبقينا اتنين مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، ومحمد نشأت، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والعمل تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.