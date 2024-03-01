الجمعة 01 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية اللبناني: الفرنسيون قدموا اقتراحات لوقف الاشتباكات على الحدود

عبد الله بو حبيب
عبد الله بو حبيب

كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب أن الفرنسيين طرحوا على الحكومة أفكارا جديدة لوقف الاشتباكات على الحدود مع إسرائيل.

وحسب روسيا اليوم، قال بو حبيب في تصريح إن "الحكومة تتشاور مع حزب الله والتشاور ملزم"، مبينا أن "مندوبين دوليين نقلوا لنا تهديد إسرائيل وردنا كان هو الانسحاب من أراضينا".

 

وحذر من أن "أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية"، مؤكدا "أننا نريد سلاما على الحدود، لكننا مستعدون للحرب إذا فرضت علينا".

 

وكشف أن "الفرنسيين طرحوا أفكارا جيدة ندرسها وسنرد عليها الأسبوع المقبل"، مضيفا: "نحن نريد حلا كاملا مع إسرائيل على موضوع الحدود وليس أنصاف الحلول، ولن نخضع للأوامر الإسرائيلية".

 

وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي لصحيفة "الشرق" قبل أيام أن "المسار التفاوضي بشأن وقف الأعمال العدائية على الحدود بين لبنان وإسرائيل، يمكن أن ينطلق عندما يصدر الرد اللبناني الرسمي على المقترح الفرنسي بشأن التهدئة".

 

وأفاد بأن مقترح بلاده هو تأكيد على إيمان فرنسا بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للوضع عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الرد اللبناني المنتظر هو خطوة إضافية للتحرك إلى الأمام باتجاه ذلك الحل.

 

وكانت قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان قد أعربت عن قلقها الشديد من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب التوترات الأخيرة، فيما يزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

 

 

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