أزهر سوهاج تحتفل بذكرى تحويل القبلة والاستعداد لرمضان بالتعاون مع المتحف المصري

تحت رعاية صاحب الفضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية قدم فريق الإنشاد الدينى بالمنطقة تحت إشراف محمد جمال، مدير إدارة رعاية الطلاب عرضاً خاصاً بمناسبة ذكرى تحويل القبلة والاستعداد لشهر رمضان المعظم، تضمن العرض روائع التلاوة للقارئ الطالب عبد الحميد الهلاوي، بما تيسر من آيات الذكر الحكيم، والأناشيد الدينية والوطنية لفريق المنطقة.





واستعرض فضيلة الشيخ رجب محمد عطية مدير الدعوة والإعلام الديني بوعظ وفتوى سوهاج أهم الدروس المستفادة من تحويل القبلة وكيفية الاستعداد لشهر رمضان المبارك.





ورافق مسئولوا المتحف المصري بسوهاج على هامش الإحتفالية وفد المنطقة والطلاب في جولة تعريفية بالمتحف والآثار التى يضمها من مختلف العصور التاريخية.





وأعرب علاء القاضي عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الأزهرية بسوهاج في تنفيذ العديد من الأنشطة خلال الفترة المقبلة،ووجه مدير عام المتحف رسالة شكر للدكتور حمادي، على صدق تعاونه، كما قدم شهادة تقدير من المتحف المصري بسوهاج لفضيلته تسلمها نيابة عنه التلمساني محمود، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.