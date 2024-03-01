10 عمليات وصلة شريانية وتركيب 4 قساطر مستديمة لمرضى الكلى بمستشفى الزقازيق العام

أجرى الفريق الطبي بمستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، بقيادة الدكتور أيمن سالم أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق، وبمتابعة الدكتورة سارة إبراهيم مدير إدارة الكلى الصناعى بالمديرية، والدكتور أحمد عبدالسلام مدير المستشفى، بإجراء ١٠ عمليات جراحية ذات مهارة لمرضى الكلى، بوحدات الكلى الصناعى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، منها تركيب وصلات شريانية للمرضى بنجاح، ومنها حالات ذات تعقيدات جراحية في الوصلات الوريدية الشريانية، والتي تعد من أهم أولويات مريض الكلى أن يتم تنفيذها له بكفاءة عالية، نظراً لحدوث بعض التمددات ذات خطورة أو انسدادات أو تجلطات دموية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، بأنه تم خلال الأشهر الأربعة الماضية إجراء عمليات جراحية لعدد ٤٥ مريض كلى، وتم تركيب 40 قسطرة مركزية مستديمة للمرضى، بالإضافة إلى قيام مستشفى الزقازيق العام، بتدشين عيادة تخصصية يوم الأربعاء من كل أسبوع، بعد تجهيز الوحدة بعدد ثلاث مجموعات من الآلات الخاصة بجراحات الأوعية الدموية.

وأشار وكيل الوزارة إلى إنه يتم تحضير المرضى لإجراء العمليات الجراحية يومي الأربعاء والخميس أسبوعياً، لاستقبال حالات الغسيل الكلوي من جميع مستشفيات محافظة الشرقية، وذلك ضمن المبادرة التطوعية من قبل الدكتور أيمن سالم، والتعاون المثمر مع المديرية، لسرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية.

وذكر مسعود أن هذه العمليات تمت جميعها بنجاح، بمشاركة كل من الدكتور محمد ميعاد، والدكتور محمد حسن طبيبا الأوعية الدموية بمستشفى الزقازيق العام، والدكتور إسلام الفهلوي مساعد أخصائي الأوعية الدموية بمستشفى بلبيس المركزي، مشيداً بجهود أستاذ الأوعية الدموية التدريبية لكافة الفرق الطبية من الأطباء وهيئة التمريض، كما أثنى على أداء هيئة التمريض بقسم العمليات، وفرق مكافحة العدوى بالمستشفى، لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، ولمسؤولة الكلى بالمديرية والفريق المعاون، ولمدير مستشفى الزقازيق العام، وللفريق الطبي من السادة الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.