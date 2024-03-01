الكشف على 9 آلاف مواطن بقوافل صحة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على أكثر من 9 آلاف مواطن خلال 9 قوافل طبية مجانية نظمتها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بسوهاج خلال شهر فبراير المنقضي 2024 في 9 قرى بمراكز المحافظة وهي من القرى الأكثر إحتياجا لتلك الخدمات الطبية .





وأضاف وكيل الوزارة أن القرى التي تم تنفيذ القوافل بها هي قريتي الفراسية والرياينة الحاجر بمركز ساقلتة وقرى عميرة والسلاموني والعيساوية شرق والكولا التابعين لمركز أخميم وقرية الحرجة بالقرعان التابعة لمركز البلينا وقريتي المحاسنة وبيت خلاف بمركز جرجا وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي من أهم أهدافها التخفيف عن كاهل المواطنين من أهالينا بالريف و المناطق الأكثر إحتياجا لالحضر للخدمات الطبية .

وأكد الدكتور أحمد محروس على أن القوافل الطبية ضمت تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والجراحة والرمد والأسنان والجلدية ونساء وولادة" بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً .

وقالت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم عقد ندوات توعية وتثقيف صحي ضمن فعاليات القوافل وذلك لرفع الوعي الصحي بالمجتمع والتوعية بأهم القضايا المجتمعية المرتبطة بالصحة كالقضية السكانية والإرشادات الطبية مؤكدة على أنه يتم الإلتزام باحتياطات مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل .