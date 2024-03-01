اجتماع تنسيقى بمديرى الجمعيات الزراعية بالمحمودية

عقد بالإدارة الزراعية بمركز المحمودية اجتماع تنسيقى موسع بحضور المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، والمهندس على زيد رئيس مركز ومدينة المحمودية

وفى كلمته أكد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، على مدى التعاون المشترك والتنسيق الدائم مع رؤساء الوحدات المحلية ، وهذا له أثر طيب فى نجاح الإدارة الزراعية والمنظومة بالكامل خاصة فى أثناء الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية وهذا ما يتم بصفة يوميه لذلك فقد تلاحظ انه لا توجد حالات تعدى كبيرة بمركز المحمودية نتيجة لهذا التعاون وأشار " وكيل الوزارة " الى التأكيد على أهمية وجود سجل حماية أراضى بالجمعيات وعدم التراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ، وعلى مديرى الجمعيات إخطار الإدارة على الفور إذا ما تم التعدى على الأرض الزراعية بتبوير أو محاضر أعمال بالبناء من شأنها تبوير الأرض الزراعية ، ووجه بعمل حصر المساحات المبورة بالأسماء والأرقام القومية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ،و فى محاضر التبوير التى يتم تحريرها يتم ذكر تبوير الأرض الزراعية بتشوين مواد بناء بغرض البناء على الأرض الزراعية ، و سرعة الانتهاء من عمل محاضر التطوير للمبانى التى تم استكمالها والوقوف على أخر وضع للمبنى .

وأضاف المهندس موفق سارى ، أنه يجب الانتهاء من التطهير و التأكيد بضرورة بذل أقصى جهد لتطهير اكبر مسافة ممكنة من المساقى والمصارف الخصوصية حيث تولى الدولة اهتمام كبير بهذا الشأن ، وذلك تحسبا لسقوط أمطار أو سيول لأننا بفصل الشتاء ، وتوجد معدات جاهزة بالجمعيات المشتركة وأيضا بجهاز تحسين الاراضى كما يمكن الاستعانة بأى أجهزة من أجل الانتهاء من خطه التطهير المقررة لهذا العام حيث وصلت نسبة التطهير بمركز المحمودية الى 88% حتى اليوم ،كما يجب التنبيه المشدد على أصحاب كارت الفلاح بالنظر فى فترة صلاحية الكارت وتوجيه العملاء للبنوك لاستخراج كارت جديد قبل الانتهاء ، و بالنسبة لحيازة الورثة فى حالة عدم تقسيمها طبقا للقانون يتم عمل توكيل من الورثة (طبقا لإعلام وراثة المورث ) لأحدهم لاستخراج كارت فلاح باسمه كمفوض للتعامل على الحيازة ، ولا يتم صرف الأسمدة إلا من خلال كارت الفلاح فقط ، كما يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنزيل كافة الحائزين الذين لم يدرجوا على المنظومة

وتحدث المهندس على زيد رئيس مركز ومدينة دمنهور ، عن مدى التعاون المشترك بين مديرية الزراعة بصفة عامة ، والإدارة الزراعية بصفة خاصة فى كافة المجلات حيث أننا نعمل جميعا لصالح الوطن والمواطن مؤكدا على عدم السماح بالتعدى على الأرض الزراعية وانه الجهاز الوظيفى بالكامل يتعاون مع المهندسين الزراعيين وتتم الازاله فى المهد

وأشارالدكتور مهندس محمد عبد الله شاور مدير الإدارة الزراعية بالمحمودية في كلمته ، التأكيد على صلاحيات المبيدات التابعة لخطة وزارة الزراعة أو المخصبات التى يتم استلامها عن طريق الجمعية المشتركة أولا بأول وعدم إجبار المنتفعين على استلامها (المخصبات ) دون رغبة من المزارعين ، مع عمل لوحة إرشادية فى موقع ظاهر للجميع بأسعار الأسمدة المدعمة واضحة محدد فيها الصنف و السعر مع الالتزام بالتسعيرة المحددة والمنشورات الخاصة بعمليات الصرف الواردة من الإدارة والمديرية ، كما استعرض العديد من الموضوعات التى تهم المزارعين وأخر التعليمات الواردة بخصوص حماية الاراضى وتوزيع الأسمدة والتطهير ومنظومة كارت الفلاح .