منطاد إسرائيلي يواصل التجسس في أجواء لبنان

رفع الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي منطاد تجسس في أجواء الجليل الغربي، على عمق حوالي 30 كلم شمال إسرائيل، بعد أن رفعه أمس في سماء مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وذكرت مراسلة RT بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف صباح اليوم الجمعة وادي السلوقي في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت صباحا في قرية الغجر في أصبع الجليل.

هذا ولم يعلن "حزب الله" حتى الساعة تنفيذ أي عملية باتجاه مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

وأعلن أنه عند الساعة 12:00 من‎ ‎منتصف ليل الجمعة 01-03-2024 أسقط "عناصر المقاومة مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية".‏

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه "على مدار الشهر الأخير قضينا على أكثر من ستين عنصرا تابعا لحزب الله وعلى ثلاثة قادة بارزين برتبة قادة ألوية"، مبينا أنه "منذ نشوب الحرب: قضينا على أكثر من 220 مخربا. وهاجمنا أكثر من 4000 هدف تابع لحزب الله: مستودعات لتخزين وسائل قتالية، ومقرات قيادة، وقدرات استراتيجية، ومواقع وبنى تحتية تابعة لقوة الرضوان".