الاستعدادات لرمضان موضوع خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية





مجالس العلم وتلاوة القرآن والاستعداد لرمضان موضوع خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية

تناولت خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية اليوم الحديث عن فضل الأيام المباركة الطيبة من شهر شعبان المبارك وحسن استغلالها لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتطرق الحديث على ضرورة استغلال الوقت واعداد التجهيز لضيافة تليق بالضيف الكريم.

وقال الخطباء أن الكثيرون يستقبلون الشهر بكل ما لذّ وطاب من الأطعمة ، وكأن رمضان موسم للطعام والشراب، كما أن أخرين منا يتفننون في قضاء ليالي رمضان في السمر والسهر واللهو، ولكن الحقيقة أيها المسلمون أنه ينبغي علينا، أن نستعد لرمضان بمجالس العلم والذكر. وأن نغتنم هذه الأيام العظيمة المباركة.

وتطرق الحديث عن فضل مجالس العلم وكذلك الذاكرون الله تعالى لهم أجر وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى، فقد أعلى الله من شأن أهل العلم، والذاكرين الله تعالى في آيات عديدة في القرآن الكريم.مستشهدا بايات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي تحث على فضل مجالس العلم.