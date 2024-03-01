طقس اليوم.. رياح محملة بالرمال والأتربة والأرصاد تحذر

حالة الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار نهارا علي معظم الأنحاء بارد ليلا حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 30 درج.

رياح مثيرة للرمال والاتربة

وتابعت أنه تنشط الرياح لتكون مثيرة للرمال والاتربة علي القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة والصحراء الغربية وشمال الصعيد كما تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

المعدلات الطبيعة

وتكون هذه الأجواء هي المؤثرة اليوم الجمعة وسرعان ما تتبدل الأحوال وتنخفض درجات الحرارة يوم السبت لتعود حول المعدلات الطبيعة لذلك نرجو عدم الانخداع في هذا الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة.