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الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طقس اليوم.. رياح محملة بالرمال والأتربة والأرصاد تحذر

رياح محملة بالرمال
رياح محملة بالرمال

حالة الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار نهارا علي معظم الأنحاء بارد ليلا حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 30 درج.

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الجيش الإسرائيلي في حاجة عاجلة لتجنيد 7000 جندي لتعزيز قواته

رياح مثيرة للرمال والاتربة

وتابعت أنه تنشط الرياح لتكون مثيرة للرمال والاتربة علي القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة والصحراء الغربية وشمال الصعيد كما تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

 المعدلات الطبيعة

وتكون هذه الأجواء هي المؤثرة اليوم الجمعة وسرعان ما تتبدل الأحوال وتنخفض درجات الحرارة يوم السبت لتعود حول المعدلات الطبيعة لذلك نرجو عدم الانخداع في هذا الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة.

 

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