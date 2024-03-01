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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد و بيلباو
أتلتيكو مدريد و بيلباو

تحدد الفريقان المتأهلين إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تأهل أتلتيك بيلباو وريال مايوركا إلى المباراة النهائية.

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تشكيل أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا

فاز أتلتيك بيلباو على أتلتيكو مدريد، بينما تخطى ريال مايوركا نظيره ريال سوسيداد بأفضيلة التسجيل خارج الأرض.

أنتصر أتلتيك بيلباو على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في نصف نهائي الكأس فيما تخطى مايوركا نظيره ريال سوسيداد بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله على أرض الأخير ليتأهل مايوركا حيث المباراة الأولى انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

موعد نهائي كأس ملك إسبانيا:

تنطلق مباراة نهائي كأس إسبانيا في السادس من أبريل، في مدينة إشبيلية على ملعب "لا كارتوخا"، ريال مايوركا.

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