طرح البوستر الرسمي لمسلسل "وبقينا اتنين"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "وبقينا اتنين" البوستر الرسمي للعمل، والذي انضم مؤخرا لباقة مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن موسم دراما رمضان 2024، ويضم البوستر كافة أبطال العمل.

شريف منير ورانيا يوسف

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "وبقينا اتنين" ضمن موسم دراما رمضان 2024، في النصف الثاني من الشهر الكريم حصريا عبر قنوات "cbc" و "cbc دراما" ومنصة WATCH IT.

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في اطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بإبنتهما.



أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

يشار إلى أن مسلسل وبقينا اتنين مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والعمل تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة جمهورها صورًا جديدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ظهرت خلالها بجوار سيارة قديمة كانت تمتلكها من 30 عاما وقامت بتجديدها.

وعلقت النجمة رانيا يوسف قائلة: "أول عربية أمتلكها فى حياتى بفلوس شغلى وبقالها عندي أكتر من تلاتين سنة مركونة عملتلها عملية تجميل وجددتها بحبها أوي وش السعد عليا واسمها زقزوقه المرزوقه ربنا يكفيني شرها".

رانيا يوسف

وكانت نشرت النجمة رانيا يوسف صوراً جديدة من كواليس مسلسلها الجديد "بقينا اثنين" الذى يجمعها بالنجم شريف منير، والمكون من 20 حلقة والذى استأنفت تصوير مشاهدها الأخيرة فيه خلال الأيام الماضية، وذلك بعد العملية الجراحية التي أجرتها مؤخراً.