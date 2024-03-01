الدكتور أحمد جمال عيد يشارك في المؤتمر الدولي الثالث للنقد الفني

يُشارك الأكاديمي المصري، الدكتور أحمد جمال عيد، أستاذ التصميم الجرافيكي المُشارك بجامعة جدارا، وأخصائي تعديل السلوك والعلاج بالفن التشكيلي، مُمثلاً عن جامعة جدارا بالمؤتمر الدولي الثالث للنقد الفني "الوعي النقدي وتحولات الابداع "، والذي ينظمه المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بجمهورية مصر العربية ، وذلك في الخامس من مارس 2024م، وجاءت الورقة البحثية بعنوان، "تحليل المُفردات التشكيلية في أعمال فينسينت ڤان جوخ".

ويضم المُؤتمر 6 دول عربية من بينها الأردن مُمثلة في جامعة جدارا، إذ يشارك عيد بفاعليات المؤتمر كمُتحدث من خلال جلسة بحثية "عن بعد"، من خلال برنامج Zoom، يعرض بها مستخلص نتائج الورقة البحثية المقدمة.

ويترأس المؤتمر شرفيًا الدكتورة نيڤين الكيلاني، وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية، ويشرف على فاعليات المؤتمر الدكتورة رانيا يحيي، عميد المعهد العالي للنقد الفني.