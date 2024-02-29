السويس يحافظ على قمة الثالثة بالقسم الثاني وفوز العبور والشمس وجنوب سيناء

انتهت منافسات الجولة الخامسة عشر لدوري القسم الثاني للمجموعتي الثالثة والرابعة، فعلى ملعب نادي النصر القاهري حقق أبناء منتخب السويس فوزا كبيرا خارج الديار بعد تغلبه على فريق مركز شباب العريش بخماسية نظيفة، سجلها كلا من محمد شيكا، محمد عطية، أحمد صالح، عبدالله النادي، محمود رفعت .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أبناء السويس إلى 28 نقطة ويحافظ على صدارة المجموعة، فيما يتوقف رصيد أبناء العريش عند النقطة صفر في المركز الأخير .

ونجح فريق نجمة سيناء في الفوز على نظيره جنوب سيناء، بنتيجة هدفين دون رد، ليرتفع رصيد نجمة سيناء عند 11 نقاط محتلا المركز الثامن، بينما يأتي فريق جنوب سيناء في المركز السابع برصيد 15 نقطة .

خطف أبناء نادي العبور فوزاُ ثميناً من فريق المستقبل سبورت، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ونجح نادي المستقبل في التقدم بهدف عن طريق اللاعب مصطفى علي، فيما جاءت أهداف العبور عن طريق كلا من، سيد سعيد، تريزيجيه .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق العبور إلى 25 نقطة محتلاً المركز الثاني، فيما توقف رصيد فريق المستقبل عند النقطة 20 في المركز الخامس .

ونجح فريق المريخ في الفوز على فريق الشمس، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، ليرتفع رصيد المريخ عند 22 نقطة محتلا المركز الثالث، بينما يأتي فريق الشمس في المركز السادس برصيد 20 نقطة .

مباريات المجموعة الرابعة :

على ملعب الشرقية للدخان، انتهت مباراة فريقي ايسترن كومباني و بورفؤاد، بفوز الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف، وجاءت أهدف بورفؤاد عن طريق محمد متعب،احمد ميزار، وسجل هدف ايسترن اللاعب محمد انور الليمبي، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق بورفؤاد إلى 23 نقطة محتلاً المركز الثالث، فيما يأتي فريق ايسترن في المركز السابع برصيد 13 نقطة .

وانتهت مباراة فريقي كهرباء الإسماعيلية و ألو إيجيبت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل للكهرباء اللاعب محمود عبدالله، كما سجل فريق ألوايجيبت عن طريق اللاعب علاء ياسر، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الكهرباء الي 26 نقطة محتلا المركز الثاني، وألو إيجيبت الي 13 نقطة في المركز السادس .

ونجح فريق الانتاج الحربي بقيادة مصطفي عبده في خطف الفوز من فريق اتحاد الشرطة، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وسجل أهداف فريق الانتاج كلا من محمد نجاتي ومحمد شيكا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الانتاج إلى 26 نقطة ويحافظ على صدارة المجموعة، فيما يتوقف رصيد الشرطة عند 13 نقطة محتلا المركز الخامس.

خطف فريق بورتو السويس ثلاث نقاط غالية بعد أن حقق الفوز على فريق مصرللتأمين، بثلاثية مقابل هدف، ليرتفع رصيد بورتو 10 نقاط في المركز الأخير، بينما يأتي فريق التأمين في المركز الثامن برصيد 13 نقطة .