محمد عبده في حفل غنائي جديد بالبحرين

يحيي فنان العرب محمد عبده حفل غنائي جديد في البحرين، وذلك ضمن سلسلة الحفلات الشتوية المقامة هناك مع نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد حفل محمد عبده في البحرين إبريل 2024

ومن المقرر أن يقام الحفل 19 إبريل على سمرح الدانة في العاصمة البحرينية، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص به.

الاحتفال باليوبيل الماسي لـ محمد عبده في موسم الرياض 2023

كان قد احتفل موسم الرياض في نهاية العام الماضي باليوبيل الماسي لـ محمد عبده على مدار ليلتين هدت حضور كامل العدد بين أغانيه الكلاسيكية والتراثية السعودية، مع عروض استعراضية مبهرة زادت من الجرعة الفنية لأغانيه.

شهد مسرح اليوبيل الماسي لمحمد عبده وجودًا مميزًا للمغنية الفرنسية الشهيرة لارا فابيان، التي قدمت أشهر أغاني الراحلة داليدا Je Suis Malade، في حين شاركها محمد عبده بأغنيته “مجموعة إنسان”.

كما شهد الحفل مشاركة عالمية لعازف التشيللو الكرواتي الشهير "هاوزر"، الذي شارك مع الفرقة الموسيقية بعزف ميدلي لأغاني محمد عبده “صوتك يناديني، الرسايل”.

نبذة عن محمد عبده وبداياته الغنائية:

محمد عبده من مواليد 12 يونيو 1949 في محافظة الدرب بمنطقة جازان بالسعودية، بدأ مسيرته الغنائية في عام1961 في سن مبكرة، وهو طالب في إحدى المعاهد الصناعية بجدة، واكتشفه عباس فائق غزاوي، حينما غنى في البرنامج الإذاعي “بابا عباس”.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة:

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة التي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.