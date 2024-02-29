وكيل صحة سوهاج الجديد يباشر مهام عمله

بدأ الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة الجديد بسوهاج، مباشرة مهام عمله، فور تسلمه العمل .

وفي أول تعليق له ثمن "محروس" مجهودات الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل الوزارة السابق، تجاه القطاع الصحي بالمحافظة، مؤكداً دعمه الكامل لجميع الجهود التي من شأنها تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، موضحاً أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد عملية تطوير شاملة ويحظي بدعم كبير من القيادة السياسية، مناشداً الجميع للتكاتف والعمل على خدمة المواطن و تسهيل حصوله علي الخدمة الطبية، معبراً عن فخره واعتزازه بتكليفه للعمل بمحافظة سوهاج وخدمة الأهالي.

جاء ذلك خلال إجتماعه الأول بحضور الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة السابق والدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية و مديري عموم المديرية ومديري الإدارات الفنية وأعقبه اليوم بعقد إجتماع مع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة للقطاع الصحي.

وعرض الاجتماع كل ما يخص المنشآت الطبية لطب الأسرة ووحدات الرعاية الأساسية و متطلبات المرحلة القادمة والمعوقات وكيفية تذليلها، وسبل تنشيط تقديم خدمات المبادرات الرئاسية و خدمات تنظيم الأسرة.

وناقش وكيل صحة سوهاج، خلال إجتماعه بمديري المستشفيات سبل تطوير الخدمة وتدريب الكوادر الطبية، وكذلك الإحتياجات واستعرض كل مدير مستشفي اهم المعوقات و مناقشة سبل حلها، مشدداً علي تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عبدالحليم عويس محروس، كان يعمل وكيلاً لوزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد حتي صدور قرار السيد وزير الصحة وتكليفه وكيلاً لوزارة الصحة بسوهاج .