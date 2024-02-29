إيمان كريم: ورش "أسرتي قوتي" ساهمت في تثقيف أكثر من 1000 أسرة لذوي الإعاقة

صرحت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بأن ورش المبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي أطلقها المجلس العام الماضي، التي تم تنظيمها في محافظات القاهرة الكبرى والبحيرة والإسكندرية والمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج ساهمت في تثقيف أكثر من ألف أسرة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال المرحلة الأولى، الأمر الذي سهام في رفع وعيهم وزيادة إدراكهم بأساليب التنشئة الأسرية الإيجابية، إلى جانب تعريفهم بحقوقهم المنصوص عليها في دستور عام 2014 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.

ويأتى ذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار المبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي أطلقها المجلس العام الماضي عقد المجلس القومي لذوي الإعاقة بالتعاون مع محافظة قنا ظهر اليوم ورشة عمل تحت عنوان "تمكين ذوي الإعاقة وذويهم" بمقر ديوان المحافظة.

القومي للإعاقة : المبادرة القومية "أسرتي قوتي" تصل محافظة قنا

وأوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، أن الورشة استعرضت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلها الدستور والقوانين المختلفة، وإجراءات تلقي الخدمات الصحية والثقافية وفرص العمل والخدمات الترفيهية والرياضية، وإجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.



ووجهت "المشرف العام على المجلس" الشكر للواء أشرف الداودى محافظ قنا على جهوده في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنسيقه الدائم والمستمر مع المجلس في هذا الشأن، ولاستضافته ورشة عمل اليوم في ديوان عام المحافظة.



من جهته أكد اللواء محمد صلاح سكرتير عام محافظة قنا، على التنسيق الدائم من قبل المحافظة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وعقد اللقاءات الدورية للوقوف على مشكلاتهم والعمل على حلها، مشيرًا أن هناك أتوبيس دائم مخصص لهم من قبل المحافظة يعمل على نقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية وأجهزة تعويضية إلى عدد من المستشفيات بالقاهرة، ويتم ذلك عقب التنسيق من قبل المحافظة مع مجلس الوزراء.



فيما قال حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة قنا، أن وزارة التضامن الإجتماعي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الإجتماعية كبطاقة كرامة التي يتم تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة وفق اشتراطات معينة، كما تقوم الوزارة بتقدم التمويل اللازمة مشروعاتهم. لافتًا أن محافظة قنا بها ٩ مراكز تأهيل، ومن خلال هذه المراكز يتم تقديم جميع خدمات وزارة التضامن الإجتماعي، واعتبارًا من أول مارس المقبل سيتم تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة من قبل هذا المراكز،



أوضح "وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة قنا" خلال كلمته في الورشة، أن الخدمات الطبية بالمحافظة يتم تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال شبكة علاقات مع المحافظة والجهات المعنية، لافتًا إلى أن مديرية التضامن الإجتماعي تقوم بتقديم دراسات تأهيلية للعاملين بالمديرية لرفع وعيهم بالأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن هناك مراكز تخاطب لدى مديرية التضامن الإجتماعي،كما تقوم المديرية بمنح التراخيص لمراكز التخاطب الخاصة لتقوم بتقديم خدماتها وفق معايير واشتراكات معينة هدفها تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بأعلى جودة.



قال محمد على ممثل وزارة القوى العاملة بمحافظة قنا، أن مديرية العمل بقنا قامت بفحص ميداني لنحو ١٦٥ منشأة خاصة للتأكد من استيفائها نسبة ال٥٪ من تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتًا أن المديرية تقوم بحملات تفتيش على أثحاب الأعمال للتأكد من إسناد الأعمال المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق نوع الإعاقة وشدتها، وتخفيض ساعات العمل.

أوضح "ممثل وزارة القوى العاملة بمحافظة قنا" خلال كلمته في الورشة، أن خطة المديرية خلال العام الحالي تكمن في استيفاء جميع منشأت العمل الخاصة لنسبة ال ٥٪ في التعيين للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن ناحية أخرى قال أحمد حلمي مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، أن المحافظة بها معهد النور بالمكفوفين ومدارس خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بقوص ونجع حمادي، كما يوجد أيضًا مدارس التربية الخاصة في كل مركز، لافتًا أن نظام الدمج مطبق منذ عام ٢٠٢٠ في جميع مدارس المحافظة.



تابع "مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا" خلال كلمته في الورشة، أنه تم إنشاء وإفتتاح غرفة لمصادر المعلومات بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، مشيرًا أنه في عام ٢٠٠٤ سمحت مديرية التربية والتعليم بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لمن هم تجاوزوا سن التعليم وبلغوا عام ١٨ سنة وتعليم طريقة برايل بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.



جدير بالذكر أن الورشة التي ادارتها أسماء أبو سريع، منسق عام مبادرة "أسرتي قوتي" بالمجلس، عقدت بحضور اللواء محمد صلاح سكرتير عام محافظة قنا، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة قنا، ومحمد على ممثل وزارة القوى العاملة بمحافظة قنا، وأحمد حلمي مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محمد سري، المنسق الإعلامي للمجلس، ومحمد شوقي المنسق المالي والإداري للمبادرة، وأحمد حسن من التنفيذيين بالمجلس، ونعيمة عبد الرحيم من إدارة خدمة المواطنين بالمجلس، وشارك بالورشة ٨٠ شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.

يذكر أيضاً أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" ستستمر حتى عام 2025، وتستهدف توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الفعاليات وورش العمل وندوات التوعية لهذه الأسر، وتعتمد المبادرة على محورين المحور الأول هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨، وتعريفهم بإجراءات تلقي الخدمات من كافة الجهات التي تعمل على تقديمها، والمحور الثاني يعتمد على الدعم النفسي والإرشاد الأسري الذي يتم من خلال الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين.