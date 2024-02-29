رسميا.. عرض مسلسل "وبقينا اتنين" بموسم دراما رمضان 2024

استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على طرح مسلسل “وبقينا اتنين” للنجوم شريف منير و رانيا يوسف، على عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، ليصبح آخر عمل ينضم لخريطة قنوات المتحدة.

ويعرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان، عبر شاشة قناة “cbc” و “cbc دراما” بالإضافة لمنصة watch it.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه.

شريف منير ورانيا يوسف



أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

مسلسل وبقينا اتنين مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة جمهورها صور جديدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ظهرت خلالها بجوار سيارة قديمة كانت تمتلكها من 30 عاما وقامت بتجديدها.

وعلقت رانيا يوسف قائلة: "أول عربية أمتلكها فى حياتى بفلوس شغلى وبقالها عندي أكتر من تلاتين سنة مركونة عملتلها عملية تجميل وجددتها بحبها أوي وش السعد عليا واسمها زقزوقه المرزوقه ربنا يكفيني شرها".

رانيا يوسف

وكانت نشرت النجمة رانيا يوسف صوراً جديدة من كواليس مسلسلها الجديد "بقينا اثنين" الذى يجمعها بالنجم شريف منير، والمكون من 20 حلقة والذى استأنفت تصوير مشاهدها الأخيرة فيه خلال الأيام الماضية، وذلك بعد العملية الجراحية التي أجرتها مؤخراً.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "جريمة منتصف الليل"، البرومو الرسمي الأول للعمل، والذي لاقى إشادات واسعة فور طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله أبطال العمل في مشاهد سريعة وكلمات من نص الحوار، وكان أبرز ما يميز البرومو، هو ظهور كم كبير من النجوم من أجيال ومراحل عمرية مختلفة.

رانيا يوسف



ويظهر البرومو في بدايته جريمة قتل لفتاتين، ثم تظهر النجمة رانيا يوسف ببدلة رقص في ملهى ليلي، ليدخل بعدها النجم أحمد عبدالعزيز بجملة تضظر ملامح شخصيته في المسلسل، كما يظهر الفنان الشاب محمد عز في شخصية ضابط شرطة يحقق في جريمة قتل "ميسون" ابنة رانيا يوسف، ثم يظهر الفنان القدير صلاح عبدالله، ويتوالى ظهور باقي أبطال العمل، ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، وملك قورة، ثم الفنانة القديرة عفاف شعيب.

كواليس جريمة منتصف الليل



ويتنقل البرومو بين عدة مشاهد بأماكن متفرقة، مما يظهر تنوع أماكن التصوير، وكم النجوم المشاركين في بطولة العمل من مصر ومن السعودية، إذ يظهر البرومو نجوم السعودية ليلى سلمان، وعلي السبع ونوف عبدالله، ليعود مره أخرى للنجوم الشباب من مصر محمد مهران، حسني شتا، ومحمد فاروق شيبة، والفنان محمد سليمان وأحمد منير.

رانيا يوسف



- أحداث مسلسل "جريمة منتصف الليل"



وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

ملك بدوي



كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

رانيا يوسف

- صناع وأبطال "جريمة منتصف الليل"



مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، بالإضافة إلى إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبدالغني، كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كلا من، ليلي سلمان، علي السبع، ونوف عبدالله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج "a-a one shott" للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.

الملكة

يذكر أن رانيا يوسف يعرض لها حاليا فيلم "الملكة" مع هالة صدقى، ويشارك في بطولة الفيلم شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.