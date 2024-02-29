الجامعة العربية: السرديات الإسرائيلية المغلوطة تراجعت مع ارتفاع الأصوات المنددة بتردي الوضع الإنساني بغزة

قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي،إن السرديات الاسرائيلية المغلوطة تراجعت مع ارتفاع الأصوات المنددة بتردي الوضع الإنساني على كافة المستويات في قطاع غزة جراء القصف العشوائي والدمار المهول للمنشآت الخاصة والعامة وإزهاق أرواح آلاف المدنيين العزل بمن فيهم عشرات الصحفيين والإعلاميين في خرق سافر لأحكام القانون الدولي الانساني وخاصة اتفاقية جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاتها الإضافية مما يطرح التساؤل حول ضمانات حماية وتحصين سلامتهم البدنية ، أثناء ممارستهم لمهامهم ، في نقل الحقيقة التي ستظل الضحية الأولى لضبابية الحروب .



وأشار السفير خطابي ،في كلمته الافتتاحية لعدد النشرة الالكترونية الصادرة عن قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إلى مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الإعلامي السعودي يومي 20و21 فبراير الجاري بالرياض بحضور فاعلين حكوميين وجامعيين وخبراء لاستقراء وتحليل الاتجاهات الإعلامية الجديدة وأحدث الابتكارات في مجال الاتصال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ،موضحا أنه شارك في الجلسة الرئيسية " غزة في الإعلام بين التضليل والتزييف " بجانب كل من :وزير الإعلام الكويتي السابق الدكتور سعد بن طفلة العجمي، ورئيس تحرير "الشرق الأوسط " غسان شربل، ورئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر .



وأكد أن هذا الفضاء شكل فرصة للحوار بشأن مخاطر الأخبار الزائفة في سياق عملية السابع من أكتوبر والعدوان على قطاع غزة، ولجوء الإعلام الإسرائيلي والغربي إلى بث صور ومشاهد وفيديوهات وبث معلومات غير موثوقة واستغلال ورقة العداء ضد السامية، واختلاق قصص خيالية تسيء للإنسان الفلسطيني .



ونوه إلى أنه تطرق لأهم الوثائق المرجعية في نطاق العمل الإعلامي العربي المشترك بدءا بالاستراتيجية الاعلامية وخطة التحرك الاعلامي وفي صلبها استحداث المرصد والمنصة المدمجة بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة 53 في يونيو الماضي بالرباط ، ومن بين أهدافه الأساسية ، حماية المحتوى الفلسطيني.

وأكد الأهمية الخاصة لمشروع وضع استراتيجية إعلامية للتعامل مع كبريات الشركات الرقمية في ضوء التوجه الهادف لوضع مقاربة تفاوضية شاملة ومتكاملة الابعاد في اطار اللجنة المعنية بهذا الملف ، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ، بما في ذلك التصدي الإعلامي للمعلومات التي تعمد إلى تعتيم وطمس وتزييف حقائق القضية الفلسطينية العادلة .



وأشار إلى أنه تحدث ،خلال نفس الجلسة، عن المنصة القانونية المقرر اطلاقها تنفيذا لقرار القمة العربية الاسلامية بالرياض ، ومرافعة المستشار القانوني للجامعة العربية مؤخرا امام محكمة العدل الدولية.

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