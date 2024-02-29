وزراء الصحة والتعليم العالي والتضامن على طاولة الحوار الاقتصادي في اليوم الرابع

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك ممثلو الحكومة من الوزرات والهيئات المختلفة في جلسات الحوار الاقتصادي المتخصصة.

وفي اليوم الرابع على التوالي، من انعقاد الحوار الاقتصادي، شهدت الجلسات التخصصية تفاعل ثري وجاد وحراك فكري بين الحكومة والخبراء، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسات التي حملت عنوان “برامج الحماية الاجتماعية”، و"تمكين المواطن المصري".

يأتي ذلك في إطار استكمال جلسات الحوار الاقتصادي، والتي تهدف إلى استمرار الطريق نحو الجمهورية الجديدة، من خلال البحث عن حلول وتوصيات قابلة للتنفيذ لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتداعيات الوضع الراهن بخطط بناءة.

وشارك في أولى جلسات اليوم الرابع بالحوار الاقتصادي إلى جانب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي ناقشت الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة بها والخدمات المقدمة لتحسين حياة المواطن، وسياسات العمل في ملف الأجور والمعاشات، فضلا عن مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين الاجتماعي، بحثًا عن الخروج بتوصيات جادة تسهم في تحسين نمو الاقتصاد المصري.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الثالثة والختامية في اليوم الرابع من جلسات الحوار الاقتصادي التخصصية، مناقشات حول ملف “السياسات التوزيعية”.