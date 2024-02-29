اختيار أحمد مجدي منسق كلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الجديدة

قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، باختيار الدكتور أحمد مجدي منسق كلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، منسقاً لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ضمن أربع منسقين على مستوى الجامعات الأهلية.

وحرص الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، على تقديم التهنئة للدكتور أحمد مجدي متمنياً له التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه.

يُذكر أن منسقي صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

ويتم اختيارهم من ذوي الخبرة الواسعة في مجال ريادة الأعمال والابتكار ودعم الشركات الناشئة، ويكونوا على استعداد دائم لتقديم الدعم والتوجيه للطلاب المبدعين والموهوبين.