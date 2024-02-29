اختتام أعمال الورشة الدولية الثانية لمحاربة التزييف والتزوير في مجال الآثار

اختتمت أمس بمقر مركز الآثار الإيطالي بالقاهرة الورشة الدولية الثانية لمكافحة التزييف والتزوير فى مجال الآثار والتراث الثقافى والتى عقدت على مدار يومين 27 – 28 فبراير الجارى بمركز الآثار الإيطالي بمشاركة باحثين من مصر والسودان وإيطاليا والنرويج وعدد من الباحثين من الجامعات و المراكز البحثية المصرية و مصلحة الطب الشرعى.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان المستشار الإعلامى لمركز التراث الثقافى والعالمى بأن المؤتمر شهد حضور الدكتور ديفيد سكالماني مدير المعهد الثقافي والدكتور بدوى إسماعيل عميد كلية الآثار بالأقصر سابقًا والدكتور محمود الشنديدي مدير مركز التراث الثقافى العالمى والمدير العام السابق لهيئة صندوق إنقاذ آثار النوبة والدكتور ميسرة عبد الله نائب رئيس هيئة متحف الحضارة.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور جيراردو لوروسو مدير الأكاديمية الرومانية للفنون بروما والدكتور مجدى الشيمى المستشار بوزارة التعليم العالى وقدم الباحثين أبحاثًا متميزة فى مجال كشف التزوير والتزييف بالطرق المختلفة ووسائل التحقق من أثرية و أصالة المواد و الأعمال الفنية بالطرق الأثرية والعلمية باستخدام الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء والميكروسكوب الالكترونى و كذلك دراسات النصوص اللغوية والتأكد من صحتها و السمات الفنية.

وأكد الدكتور سكالماني على أهمية حماية مواد التراث الثقافى والآثار من التزييف و التزوير والاتجار غير المشروع و الاستفادة من التطور الحادث فى مجال التكنولوجيا للحد من تزوير و تزييف الآثار و ضرورة التعاون فى هذا المجال.

ونوه الدكتور محمود الشنديدى مقررعام الورشة إلى أهمية جهود التعاون العلمى بين الجهات البحثية المختلفة فى هذا المجال و إيجاد فرص لرفع كفاءة العاملين فى هذا المجال و تطوير قدراتهم مع ضرورة العمل على الاستفادة من تجارب الآخرين فى هذا المجال وضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة العاملة فى مجال الآثار و التراث و تطوير البرامج العلمية و المناهج الأكاديمية لمواكبة ما يجرى فى هذا المجال.

واشار الدكتور بدوى إسماعيل إلى إيجابيات التعاون بين المعهد الثقافى الايطالى و الجهات العلمية فى مصر فى توفير فرص للتدريب والتعليم للعاملين فى هذا المجال وشدد الدكتور ميسرة عبد الله على أهمية التأكد من أصالة النصوص الأثرية كأحد الأسس الرئيسية لكشف التزوير والتزييف.

واختتمت أعمال الورشة بحفل توزيع الشهادات على الباحثين المشاركين و الحضور و سوف يتم نشر أعمال الورشة الدولية حول تزييف وتزوير الآثار فى عدد خاص بها