رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المؤتمر "الدولي الرابع" لشباب الباحثين

أفتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر بأسيوط والوجه القبلي، نيابة عن الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر، والدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين، فعاليات المؤتمر العلمي التاسع "الدولي الرابع" لشباب الباحثين وذلك بحضور الدكتور خالد عمران والدكتور عبد الناصر يس نواب رئيس الجامعة واعضاء اللجنه المنظمة، وعمداء الكليات والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الكنيسة والازهر الشريف، وعدد من الاعلاميين وشباب الباحثين وطلاب الجامعة.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور حسان النعماني، بضيوف المؤتمر الكرام موجهاً شكره وتقديره لهم لحرصهم علي المشاركه في فعاليات المؤتمر واهتمامهم بدعم شباب الباحثين ، معرباً عن سعادته بتنظيم هذا الحدث العلمي الرائع الذي يقام سنوياً علي أرض الجامعة ويقدم فيه شباب الباحثين كل ماهو جديد في المجالات العلمية المختلفة.

وأكد النعماني، انه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالبحث العلمي ودعم المبتكرين في الدولة المصرية، لتنمية المجتمع وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م.تحرص الجامعة على تنظيم مؤتمر شباب الباحثين بصفه دوريه لدوره الهام في تطوير القدرات البحثية لشباب الباحثين و تناقل الخبرات بين المشاركين بفعاليات المؤتمر، حيث لم يقتصر المؤتمر هذا العام علي شباب الباحثين فقط بل اشتمل ايضاً عرض للمشروعات البحثية لطلاب الجامعة وايضاً عرض الافكار البحثيه لطلاب التعليم قبل الجامعي من المدارس المختلفة داخل المحافظة الي جانب اقامه معرض يشارك به عدد من المبتكرين والمخترعين ولأول مرة مشاركه طلاب قادرون باختلاف بمشاريع بحثية .

وأضاف رئيس الجامعة، أن مؤتمر شباب الباحثين يهدف إلى إجراء البحوث في خطة الجامعة البحثية، بغرض التنمية المستدامة على المستوى المحلي والقومي والدولي، وذلك في ضوء خطط وزارة التعليم التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،موجهاً شكره لكل القائمين علي انجاح المؤتمر وخروجه بهذه الصوره المشرفة، وشكر مماثل لجميع الجهات الأمنية ودورها في تحقيق الامن بكافة ربوع الجمهورية.

وفى بداية كلمته، قدم الدكتور شوقي علام، خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعوته الكريمة لحضور فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين، موجهاً التحية لكل القائمين على تنظيم المؤتمر بهذا الشكل المميز، مؤكداً على أن مكانة العلم والبحث العلمي فى الإسلام ليست بحاجة إلى أدلة وبراهين، فالنصوص القرآنية والتوجيهات النبوية واضحة وصريحة فى مواضع كثيرة، حيث يدعو الدين الإسلامي إلى العلم والفكر والثقافة، ويحض على تلقي العلوم والمعارف الدينية والدنيوية، كما فرضت كافة الأديان السماوية على الإنسان أن يبحث ويجتهد، ويسعى من خلال ما يكتسبه من علوم ومعارف إلى الاسهام فى رقي وتنمية المجتمع، موضحاً أنه بنعمة العقل كشف الإنسان عن مكنونات السموات والأرض، عن طريق البحث والنظر إلى الظواهر الطبيعية، بل وتكوين النفس والبشرية ومعجزة الخلق، مشيراً إلى أن مصر من أوائل الدول التى عرفت قيمة العلم، وسعت فى تحصيله وتكريم العلماء النابغين فيه، وجعلهم ورثة الأنبياء كما قال عنهم رسولنا الكريم.

ووجه مفتي الديار المصرية، إلى ضرورة إعمال العقل للوصول إلى الحقائق العلمية والتطبيقية، حيث جاء الإسلام داعياً إلى البحث العلمي والدراسة والتمحيص والتنقيب والمعرفة، لأهميته وأثره فى تطوير المجتمعات والنهوض بها.

وفي كلمته نقل الدكتور محمد عبد المالك تحيات الامام الاكبر فضيلة الشيخ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف متمنياً التوفيق لجميع شباب الباحثين وخروج توصيات نافعة تعود علي مصرنا بالخير والبركه، موكداً علي اهمية البحث العلمي في النهوض بامتنا في ظل الجمهورية الجديدة التي يرعاها فخامة الرئيس السيسى، موجهاً شكره لاداره الجامعة بقياده الدكتور حسان النعماني وادراكه لاهمية البحث العلمي وتنظيم هذا المؤتمر ليعيد من خلاله نهضة أمتنا من جديد .

وخلال كلمته أعرب الدكتور طارق سعده، عن سعادته بوجوده وسط تلك الكوكبه من العلماء وشباب الباحثين في رحاب جامعة سوهاج، مؤكداً على أن مصر تسير وفق خطط تنموية متميزة تستهدف إحداث طفرة بالتعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن البحث العلمي يعد أبرز العوامل التى تعتمد عليها الدول المتقدمة، ويرتبط ارتباطاََ وثيقاََ بالتنمية المستدامة، فهو المحرك الأساسي والمدخل الحقيقي لتنمية المجتمعات، وذلك عن طريق الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية وتحفيزهم على الابتكار ونشر ثقافة الإبداع والتميز، موجهاً شباب الباحثين بضرورة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، لما له من مردود إيجابي فى مواكبة الحركة العلمية والبحثية العالمية، وأيضاً نشر العمل الأكاديمي وفق المعايير الدولية لتحسين ترتيب الجامعة محلياََ وعالمياََ.

وأكد الدكتور احمد حسانين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ان مؤتمر شباب الباحثين يهدف الى تحقيق المزيد من العلم والمعرفة للمشاركين به من مختلف الجامعات العربية والمصرية, موجهاً شكره للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لاهتمامه ودعمه لهذا المؤتمر ، وللجنه المنظمه وتكاتفها وجهودها علي مدار الشهور الماضية في تحكيم الأبحاث العلمية المقدمة والتحضيرات اللازمة من اجل إنجاح هذا المؤتمر.

وأوضحت الدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر ان المؤتمر يحتضن مختلف التخصصات حيث يشارك به ٢٠٦ باحث متحدث ومستمع وبوستر من الكليات المختلفة من الجامعات العربيه كجامعة الانبار العراق

محافظة عدن، كجامعة صبراته ومن جامعات مصر سوهاج اسيوط، عين شمس،جنوب الوادي، حلوان، المنوفية،بنها، طنطا، المنيا وغيرها من الجامعات والمراكز البحثية، كما سيتم نشر ٦٠ بحث من الأبحاث المشاركة التي تم تحكيمها فى مجلة شباب الباحثين الحاصله علي تقييم ٦ بالمجلس الاعلي للجامعات.

وأشارت الدكتوره اماني ابو القاسم منسق عام المؤتمر ان محاور المؤتمر هذا العام تتضمن عده مجالات منها العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية والزراعية، حيث يشتمل المؤتمر علي ٨ جلسات علميه برئاسه نخبه من علماء واعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وجدير بالذكر ان فعاليات المؤتمر بدأت بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم، كما تم عرض فيديو عن تجهيزات المؤتمر وجامعه سوهاج وانجازتها خلال الفتره الماضيه قام باعداده و تنفيذه المركز الاعلامي بالجامعة.

وفي ختام المؤتمر كرم الدكتور حسان النعماني ضيوف المؤتمر واهداهم درع الجامعة شكراً وتقديراً لهم، كما كرم رعاه المؤتمر و القائمين علي تنفيذه.