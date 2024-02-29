إزالة 26 إعلان مخالف في برج البرلس بكفر الشيخ

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الخميس، عن إزالة 26 لوحة إعلانية مخالفة بمدينة برج البرلس، تحت إشراف سليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، وذلك في إطار حملة مكثفة للقضاء على الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم إزالة 26 إعلان مخالف من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة برج البرلس، تنوعت ما بين لافتات وبوسترات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، منوهًا أن الحملة تهدف إلي تحسين المظهر الجمالي للمدينة، وتساعد في تطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان.

أكد نور الدين علي إستمرار حملة إزالة الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

و أضاف أن الحملات تأتي ضمن سلسلة من الحملات الدورية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة حفاظًا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق.