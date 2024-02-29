الأحد.. إجتماع مجلس إدارة اتحاد المواني العربية ال 62 بالإسكندرية

بحضور وفود عربية من ١٧ دولة

يعقد إتحاد المواني البحرية العربية إجتماع مجلس الإدارة رقم الثاني والستون، وجمعيته العمومية رقم واحد والثلاثون، يوم الأحد 3 مارس 2024 بالإسكندرية بفندق هيلتون جرين بلازا الإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسفير محمدي أحمد الني (أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية)

والكابتن محمد الشامسي (رئيس الاتحاد ورئيس مواني أبوظبي والدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور بهجت ابو النصر مدير إدارة التكامل الإقتصادي العربي المشرف علي ادارة النقل والسياحة، ووفود من ١٧ دولة عربية.



أكد اللواء بحري عصام الدين بدوى .. أمين عام الاتحاد أن مجلس إدارة الاتحاد سيناقش عدد من الموضوعات منها

العرض المقدم من شركة بنسولا للخدمات البترولية، التي انضمت كعضو منتسب الي اتحاد الموانئ البحرية العربية.

و تقرير نشاط لجنه تنمية المهارات البشرية يعرضه الدكتور علاء مرسي عميد معهد تدريب الموانئ .

بالاضافة الى اقتراحات الاعضاء لتبادل الخبرات بين الموانئ البحرية العربية لتعميم الاستفادة في مجالات الذكاء الاصطناعي والموانئ.

و اضاف بدوى انه سيتم كذلك مناقشة تقرير عن الموقع الالكتروني للاتحاد.

و ميزانية الاتحاد للعام المالي 2023.