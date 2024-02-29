وكيل تعليم البحر الأحمر يلتقى حملة الماجستير والدكتوراه

عقد اليوم الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر إجتماعاً موسعاً مع حملة الدرجات العلمية من الماجستير والدكتوراه

وفي حضور { مدير عام التعليم العــام – مدير عام الشئون التنفيذية – مدير إدارة الدعم والتواصل - مديري الإدارات النوعية المختصة

رحب وكيل الوزارة خلال اللقاء بالحضور

حيث بدأ الحوار بمرحلة البناء والتي تعتمد بشكل أساسي على سواعد أبنائها وخاصة فئة الشباب، مضيفًا نعمل جاهدين على بناء جيل جديد يمتلك مهارات الحياة التي تُمكنه من أدوات القرن الحادي والعشرين.

ولا شك أن دور التعليم يُعد دوراً محورياً لتحقيق هذا الهدف ومن هذا المنطلق فإننا نعمل على تطوير المنظومة التعليمية بكافة أدواتها من أجل تمكين أبنائنا من تعليم ذو جودة عالية.

ومع ما يشهده عالمنا اليوم من تطوّر وتقدّم كبيرين أصبح التعليم وإكتساب المهارات أمرًا ضروريًا لا غنى عنه وبعد أن كانت شهادة الماجستير مؤّهلاً إضافيًا يحصل عليه فقط من يمتلك القدرة المادية والوقت الكافي

أصبحت الآن ضرورة يلجأ إليها الكثير من الطلاب بمجرّد أن يحصلوا على البكالوريوس

وأكد وكيل الوزارة أن اللقاء يأتي بداية لسلسلـة من الاجتماعات الدورية لمناقشة عدد من النقاط الهامة التي تعمل على إنضباط وتطوير العملية التعليمية للتأكيد على الآليات التي تتخذها الوزارة والمتعلقة بالمحاور الرئيسية للعملية التعليمية وهي { الطالب والمعلم والمناهج والمبنى المدرسي } ومتابعة التنفيذ لها

وأن الخطة الإستراتيجية للوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي{ الإتاحة والجودة والإستدامة والتعلم مدى الحياة }

مع التأكيد على أهمية دور التعليم المجتمعي وعلاج التسرب من التعليم كمحور هام من محاور الخطة الاستراتيجية .

والتأكيد على أهمية الإستفادة من الكوادر العلمية من حملة الدرجات العلمية وتوظيف تلك الخبرات توظيفًا سليماً

للمشاركة في تنمية وتطوير الأداء بالمنظومة التعليمية

و الدفع بقيادات شابة قادرة على العمل والعطاء والاستفادة منهم في تقلد المناصب القيادية للإرتقاء بجميع الخدمات التعليمية

والإستفادة من تلك الطاقات لتحسين مستوى العاملين بالجهاز التربوي والإداري

ووضع الحلول والمقترحات لجميع المشاكل والعقبات التي تواجه العملية التعليمية

وتحقيق التنمية والريادة على جميع المستويات والقطاعات التنموية بالمحافظة

وذلك لما تمتلكونه من خبرات علمية وعملية لخدمة وتطوير المنظومة والوقوف على إتجاهات الرأي العام إزاء موضوع أو قضية ما يدور حولها الجدل والنقاش وذات صلة بالتعليم

للمساعدة في صناعة واتخاذ القرارات اللازمة

وأن تكونوا عونًا للمسئولين والمتخصصين في وضع الرؤى والخطط التنموية

ووضع الإستراتيجيات وكذلك الحلول والبدائل للمشكلات والمعوقات بالإضافة إلى بناء وخلق صف ثانِ وثالث من القيادات .

يُذكر أنه تم إستحداث إدارة للدعم والتواصل

والتي هي معنية بالتواصل بين الوزارة والمديريات والإدارات والمدارس، للتعريف بجهود الوزارة وجميع القرارات والإجراءات التي تتخذها داخل كل مدرسة على مستوى الجمهورية

وتسجيل ردود الفعل حولها لوضعها في الإعتبار والبناء عليها



ومن جانبه فقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن الوزارة سوف تُطلق مبادرة التعليم الاخضر منهجية حياة " والتي تقدم المحتوى التعليمي الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :

- مواد تعليمية وتدريبية إلكترونية تم إعدادها بمعرفة مستشاري المواد الدراسية .

- متاحة لجميع الطلاب بشكل مجاني على موقع وزارة التربية والتعليم .

- هذه المواد بها أسئلة واجابات لتدريب الطلاب على الامتحانات أيضا " أسوة بما قمنا به من بنوك للأسئلة بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي السابق و الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي .

- يستفيد منها الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي بالتعليم العام

وإن سياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها محافظة البحر الأحمر تأتي مواكبة لسياسة الدولة وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي

بضرورة الإستفادة من حملة الدرجات العلمية وأصحاب الطاقات الشبابية الفعالة في المناصب القيادية وفتح الطريق أمامها للإبتكار والإبداع والنهوض بمنظومة العمل والإرتقاء بالوطن والمواطن