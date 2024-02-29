تحديات صناعة الأجهزة المنزلية على مائدة مصلحة الدمغة

ناقشت شركات صناعة الأجهزة المنزلية أهم العقبات التى تواجه الصناعة فى حضور أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين.

وعرض الصناع مقترحاتهم للتعاون مع المصلحة خلال لقاء نظمته قبل أيام غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس.

بمقر الغرفة باتحاد الصناعات المصرية لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين فى تسهيل وتنشيط حركة الصناعة المصرية خاصة فى قطاع الأجهزة المنزلية.

كشف المهندس حسن مبروك رئيس شعبة صناعة الأجهزة المنزلية تأخير خروج بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة من مكاتب مصلحة الدمغة والموازين بسبب بطء الإجراءات.

وقال محمد المهندس رئيس الغرفة الهندسية إنه من المهم وضع أطر للتعاون بين الصناع والمصلحة لحل أى تحديات تواجه الصناعة والعمل على تسريع وتيرة الإنتاج من خلال إزالة أى عوائق والتواصل المباشر مع المسئولين والجلوس على مائدة واحدة لتحقيق الهدف الاسمى وهو مصلحة بلدنا ومصلحة الصناعة المصرية لتكون قوية وتلبى احتياجات السوق المصرى وتوفر منتجات للتصدير على أعلى مستوى.

وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة أن المصلحة تعمل جاهدة لتقديم خدماتها فى أسرع وقت وتيسير احتياجات المصنعين سواء فى الدمغ أو المطابقة.

وقدم اللواء أحمد سليمان عرضًا لخدمات المصلحة التى تقدمها وطبيعة عملها.

وأوضح رئيس مصلحة الدمغة أن المعهد القومى للمعايرة هو الجهة المنوطة باعتماد مطابقة المعايرة وأكد أن هناك فرقًا بين شهادة الجودة للمنتجات وعمل تقييم مطابقة، ولذلك تم إشراكنا فى هذا الموضوع لعمل تقييم مطابقة ومعايرة وفى حالة استيراد مكونات إنتاج لا بد من وجود شهادة اعتماد مطابقة مع شهادة المنشأ فى أى مستلزم إنتاج لأنواع القياس المختلفة.

وقال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية إنه تم الاتفاق على عمل شهادة معايير لأى مستلزم إنتاج يتم استيراده ليدخل فى صناعة الأجهزة المنزلية وذلك فى المعهد القومى للمعايرة فى مصر.

وقال إنه سيتم إرفاق شهادة مطابقة مع المنتج المستورد من بلد المنشأ صالحة لمدة 10 سنوات.

وأوضح حسن مبروك أن التحديات التى كانت تواجهنا هى تأخر خروج البضاعة المستوردة من الجمارك بسبب عدم وجود شهادة المطابقة وللاسف لا يوجد فى مصر سوى جهة واحدة تستخرجها والكل يتقدم لها ولهذا نأخد وقتًا كبيرًا لخروج البضاعة المستوردة، ولذلك تم التوافق حاليًا على استقدام شهادة مطابقة مع المنتج المستورد من بلد المنشأ.