أعطال بأجهزة المستشفيات الجامعية.. ورئيس جنوب الوادي يُوجه بالصيانة الفورية

شدد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، علي ضرورة متابعة إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة بالمستشفيات الجامعية والعمل على صيانتها وإصلاحها بشكل فورى.

ووجه بتكليف مسئول خاص بمتابعة صيانة الأجهزة الطبية ليكون حلقة وصل بين الاقسام ، والصيانة، والمشتريات لسرعة متابعة إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة وأوصي رئيس الجامعة بعقد دورات تدريبية لمسؤولي الصيانة بالمستشفيات الجامعية حتى يتم إعداد كوادر مؤهلة في هذا المجال.

والتقى الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة، اليوم الخميس، فريق عمل مشروع "الإدارة الإلكترونية لصيانة الأجهزة الطبية لمستشفيات جنوب الوادي".

رئيس الجامعة

ويضم الفريق، الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب والمشرف على المستشفيات الجامعية، الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ، والدكتور حسن يونس المشرف على وحدة الأجهزة العلمية بالجامعة.

واللواء مهندس محمد الجندي خبير صيانه الأجهزة الطبية ، وشوقي أمين مدير عام مكتب رئيس الجامعة، ومبارك أحمد محمود مدير عام العلاقات العامة والاعلام.

والمهندس أحمد عبد النعيم مبرمج بمركز المعلومات ومطور النظام ، والدكتور محمد مهدي مسؤول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة، ومحمد نور مدير مالي وإداري بالمستشفيات الجامعية.

في إطار اهتمام جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور احمد عكاوي بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في خدمة المجتمع و تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء ذوي كفاءة لتقديم خدمات طبية متميزة بما يتماشى مع رؤية وأهداف الدولة في تحسين المنظومة الطبية.

أهداف السجل الإلكتروني:

وأشار الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة أن الهدف من المشروع بناء سجل الكتروني كامل لكل جهاز طبي بالمستشفيات الجامعية يشمل وصفا كاملا بما في ذلك اسم الجهاز وتاريخ الشراء، السعر او الإهداء، الشركة الموردة، الشركة المنتجة، والخدمات التي يقدمها الجهاز وغيرها.

وبيّن رئيس الجامعة، أن ذلك يسهل التدخل السريع لصيانة الأجهزة المعطلة وإجراء الصيانة الوقائية للأجهزة الطبية والقطع المستهلكة واجبة التغيير في الميعاد المحدد.

ويتيح كذلك متابعة كفاءة الاجهزة الطبية وتحديد موقفها من الصيانة بما في ذلك عدد مرات صيانتها ومن الذي قام بذلك والتاريخ والعطل الذي تم إصلاحه وقطع الغيار التي تم تركيبها وغيرها من التفاصيل، مما يساعد على سهولة التواصل الآلي بين مستخدم الأجهزة الطبية ومسؤول الصيانة ومسؤول المشتريات.

وكذلك يتيح تتبع طلبات الصيانة مع سهولة حصر الأجهزة المعطلة على مستوى الاقسام والمستشفى الواحد وجميع المستشفيات بما يساهم في حل المشكلات التي تخص صيانة الأجهزة الطبية فنية أو ادارية.