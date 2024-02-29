ربيعة: جاهزون لخوض مواجهة يانج أفريكانز.. ونستهدف الفوز

أعلن رامي ربيعة، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني المقرر لها مساء غد الجمعة في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس: "لا يوجد مباراة تحصيل حاصل في الأهلي لقد اعتدنا على التعامل بجدية في جميع المباريات.. الجميع يقيم أداء الفريق حتى في المباريات الودية".

وأضاف: "أمامنا مباراة صعبة غدا أمام يانج أفريكانز، وهدفنا تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط".

وشدد ربيعة على أن لاعبي الأهلي على تواصل دائم قبل المباريات الرسمية، وهناك اجتماعات وحديث مستمر بينهم؛ للتأكيد على أهمية كل مباراة يخوضها الفريق.

وأوضح أن هناك مسئولية مشتركة بين الجميع والكل يعلم مدى أهمية مباراة الغد.

وأشار إلى أن الفريق الذي ينافس على بطولة يحتاج إلى التركيز الشديد وعدم النظر إلى أي حسابات اخرى سوى تحقيق الفوز.

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي هدفه الأساسي هو تحقيق الفوز غدا والحصول على الثلاث نقاط.